Хоккейная "Северсталь" начала селекционную работу

"Северсталь" начала реализацию плана селекции в межсезонье. Сейчас основной задачей клуба является сохранение основы команды и усиление за счет покупки опытных игроков. С таким заявлением выступил главный коуч "Северстали" А. Разин. Клуб планирует в следующем сезоне использовать 80 % игроков действующего состава, но сделать это непросто.



Руководству клуба поступают звонки с предложениями о продаже, обмене хоккеистов. Ребята, о которых спрашивают, год назад были никому не нужны, но если продать их, играть будет не с кем. Каждое предложение будет рассматриваться в индивидуальном порядке.



Тренерский штаб клуба рассматривает возможность покупки нескольких иностранных хоккеистов, но по причине пандемии пришлось свернуть одни переговоры. Из-за эпидобстановки придется отказаться от сборов в Финляндии, поэтому "Северсталь" ищет альтернативный вариант в России.



Ранее А. Разин заявил, что кроме Финляндии, команда пройдет сборы в России или Белоруссии, а летом сыграет в двух турнирах с участием клубов КХЛ в Санкт-Петербурге и Уфе.