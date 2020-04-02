Игровой автомат Queen of Hearts Deluxe в казино Вулкан Украина

>> Спорт >> 02.04.2020

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Яркая визуальная часть и удачный сюжет

Игровой автомат Queen of Hearts Deluxe Вулкан Украина во многом обязан своей популярностью удачно раскрытому сюжету. В центре внимания окажется главная героиня - прекрасная девушка, способная влюбить в себя любого. Эти любовные чары окутывают весь игровой автомат, заставляя гемблера проникнуться тематикой и получить максимум удовольствия от игрового процесса. Визуально видеослот выполнен таким образом, чтобы дополнять сюжет и поддерживать приятную атмосферу в течении всего развлекательного действа. Игровой автомат представлен в розово-бежевой гамме оттенков, где все функциональные элементы выделены контрастными тонами. Несмотря на то, что видеослот появился довольно давно, гемблеры получат возможность насладиться качественной картинкой и уместным звуковым сопровождением.

Техническая сторона Королевы Сердец

С технической стороны пользователи смогут наблюдать 5-барабанное игровое поле и еще 10 активных призовых линий. Как итог, развлекательный процесс будет проходить с привычной динамикой. Показатели ставок и линий можно изменять по собственному вкусу. В то же время гемблеры смогут видеть в действии скаттер вайлда. Скаттер способен на активацию фри-спинов, в то время как вайлд характеризуется очень крупными коэффициентами, а также может дополнять всевозможные комбинации на экране. Риск-игра в Королева Сердец Делюкс присутствует в классическом формате и точно придется по душе любителям адреналина!





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