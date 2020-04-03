Медики и спортивные инструкторы рассказали жителям Мурманской области о спортивном режиме в условиях самоизоляции
Роспотребнадзор рекомендует избегать пассивного режима в самоизоляции. Долгое пребывание дома, невозможность гулять и двигаться могут спровоцировать стрессы, привести к нарушению психического здоровья.
Нужно делать активные перерывы: танцы или игры с детьми, уборку, уход за садом, что позволит оставаться активными.
Во всемирной паутине есть масса онлайн-ресурсов, которые предлагают комплексы физических упражнений, но нужно быть внимательными, поскольку без должного опыта можно навредить себе.
Нужно больше двигаться, хотя места для этого мало. Например, говоря по телефону, лучше стоять, а не сидеть, некоторую работу лучше выполнять стоя, а лежание сократить до 30 мнут. Если же приходится сидеть, нужно загрузить себя интеллектуально, например, чтением, пазлами, настольным играми.
Для психологического здоровья потребуется медитация или глубокие вдохи/выдохи.
Всемирная организация здравоохранения также рекомендует пить больше воды вместо любых напитков, есть больше фруктов, овощей, меньше соли, сахара, жира, отдавать предпочтение нерафинированным продуктам.
Рекомендуем по теме:
Юрист из Коми обратился в Верховный суд РК с требованием признать незаконной полную самоизоляцию жителей из-за коронавируса
В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"
В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"
В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе
В Коми обяжут носить маски
В Вологде выбрали учителя года
В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу