Медики и спортивные инструкторы рассказали жителям Мурманской области о спортивном режиме в условиях самоизоляции

Роспотребнадзор рекомендует избегать пассивного режима в самоизоляции. Долгое пребывание дома, невозможность гулять и двигаться могут спровоцировать стрессы, привести к нарушению психического здоровья.



Нужно делать активные перерывы: танцы или игры с детьми, уборку, уход за садом, что позволит оставаться активными.



Во всемирной паутине есть масса онлайн-ресурсов, которые предлагают комплексы физических упражнений, но нужно быть внимательными, поскольку без должного опыта можно навредить себе.



Нужно больше двигаться, хотя места для этого мало. Например, говоря по телефону, лучше стоять, а не сидеть, некоторую работу лучше выполнять стоя, а лежание сократить до 30 мнут. Если же приходится сидеть, нужно загрузить себя интеллектуально, например, чтением, пазлами, настольным играми.



Для психологического здоровья потребуется медитация или глубокие вдохи/выдохи.



Всемирная организация здравоохранения также рекомендует пить больше воды вместо любых напитков, есть больше фруктов, овощей, меньше соли, сахара, жира, отдавать предпочтение нерафинированным продуктам.