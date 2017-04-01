Турнир по хоккею в валенках прошел в Архангельске

Архангельская область >> Спорт >> 01.04.2017

Архангельск в последние дни стал местом, к которому приковано внимание всего мира. Здесь проходил международный арктический форум. Но помимо деловой программы организаторы предусмотрели проведение культурных и спортивных мероприятий.

В рамках спортивной программы состоялся финальный этап турнира по хоккею в валенках.

В предварительных состязаниях приняли участие 7 команд, а в финал попали только две самые сильных: "Торнадо" из Соломбалы и сборная сотрудников 2-ой пожарной части Ломоносовского округа МЧС "Искра" с пенсионерами.

Капитан "Искры" М. Гурьев признался, что спорт у пожарников превыше всего, потому что без него в профессии делать нечего. Пожарники должны быть ловкими, сильными, оперативными, поэтому приходится постоянно тренироваться и проводить внутренние соревнования. По этой причине в хоккее в валенках они уверенно обыграли всех соперников.

Пожарные смогли быстро погасить огонь атак соперников, воспользовавшись ошибками обороны "Торнадо". Как и положено лидерам, они повели в счете первыми, а потом уверенно довели встречу до победы 4:1.

Хоккей в валенках - демократичный вид спорта, в нем не нужно быть профессионалами, а принять участие может каждый желающий. Также это довольно дешевый вид спорта, потому что не нужно тратиться на экипировку и коньки. Для игры нужна клюшка, мяч и желание попробовать себя в хоккее. В программу Зимних Арктических игр турнир попал не случайно. Это одновременно экзотика и спорт, а главное – местная "изюминка".

После финала валенки в ноги и клюшки в руки взяли все желающие участники форума. Задавали тон игре руководитель агентства по спорту региона А. Кузнецов и руководитель РЦСП "Поморье" В. Паникар. На воротах стоял руководитель Центра адаптивного спорта М. Васильев.







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