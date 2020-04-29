Интересные факты о казино и азартных играх
Азартные игры таят множество интересных историй, возникавших как различный метод ответов на ту обстановку, которую они имели возможность создавать. В разное время вокруг казино было завязано большое количество авантюр и интересных фактов, вызывающих неподдельный интерес среди самого разного населения планеты. Ниже будут приведены самые известные случаи.
Казино является местом рождения сэндвича
Довольно забавный факт, но согласно мифу, при посещении Джоном Монтегю очередного казино в XVIII веке, он изрядно проголодался, но будучи заядлым игроком не решился покинуть игорный стол. Тогда он приказал своим слугам принести жареное мясо, помещённое между двумя булками. Из этого и получился сэндвич.
Первое казино Лас-Вегаса было открыто по лицензии, выданной женщине
Это было осуществлено в 1920 году при участии Мэйми Стокер – уважаемой женщины, являвшейся постоянной героиней печатных изданий. Её супруг изначально не хотел иметь дела с таким сомнительным заведением, что подвигло Мэйми оформить заведение на своё имя.
Самое маленькое казино на планете находится на заднем сидении такси
Известно, что это казино называется Grosvenor и оно базируется в лондонском такси. Машина имеет достаточно широкий набор оборудования: от бара до мультимедийного функционала.
У вас есть возможность ограничить свои визиты в казино
Данная особенность регулируется законодательством некоторых штатов США. Согласно ему, вы можете ограничить своё посещение игорных заведений на несколько лет при условии, что следующее ваше появление уже является уголовно наказуемым.
Игорные помещения не ставят окна и часы
Логика подобного действия достаточно проста. Не осознавая того количества времени, что посетитель проводит в казино, ему не захочется покинуть сие место. Ничего кроме игры и не заботит его.
Первые онлайн-казино появились почти 25 лет назад
Развитие технологий привело к созданию интернет казино. В 1996 году компания Cryptologic представила миру первое онлайн-казино. С того времени игорные операторы не останавливаются в совершенствовании программного обеспечения, продолжают разрабатывать новые слоты и делать игру в казино еще более комфортной и безопасной.
Для граждан Монако установлен запрет на посещение игорных заведений
Эта практика вошла в обиход еще с XIX века с целью получения прибыли от приезжих людей, минуя банкротства собственного населения. Но подобный шаг неплохо компенсирован: граждане освобождены от уплаты налогов на доходы, так как казино делают это за них.
Самое крупное казино мира находится совсем не в Лас-Вегасе
Странно, но это так. Местом, где базируется крупнейшее игорное заведение мира, является китайский город под названием Макао. Уступает Лас-Вегас и в количестве посетителей. Сейчас Макао по праву называют мировой столицей казино.
Рулетка прозвана адской игрой
А всё из-за того, что общая сумма её чисел будет равна 666, что соотносится с библейским “Числом зверя”.
Лас-Вегас устраивал рекламные кампании во время ядерных испытаний
Как известно, пустыня Невада – место испытания ядерного оружия армией США. Эксперименты с бомбами постоянно сопровождались довольно ужасающим эффектным зрелищем, что давало игорным организациям Лас-Вегаса вести грамотную рекламную кампанию с использованием символики оружия.
Казино предоставляет собственную одежду для сотрудников
Особенность дресс-кода крупье демонстрируется на примере их специализированной одежды, которая примечательна отсутствием карманов, что делает невозможным всякие попытки украсть что-либо.
Азартные заведения берут свое начало еще с давним времен. Большое количество людей рассматривает казино не как способ заработка, а как хобби и приятное времяпровождения. Казино позволяет получить свою порцию адреналина, а как бонус – возможную победу.
В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом
Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку
В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус
Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"
Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ
В Вологде нужна кровь всех групп
Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ