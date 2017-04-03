Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников

Более тысячи спортсменов собрались в Мурманске на 44-й лыжный марафон Праздника Севера. 50-километровую трассу Долины Уюта поехали покорять участники 21 региона РФ, Австрии, Франции, Белоруссии и Германии.



Борьба оказалась жаркой, несмотря на снег и холод. Кто станет лидером серии у мужчин, не было ясно до финишной прямой, но самым быстрым оказался Р. Шакирзянов (Пермь). Он преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут и помимо золотой медали получил 150 тыс. руб. призовых. "Серебро" досталось белорусу М. Куклину, "бронза" - его товарищу по команде Ю. Астапенко. Любимец публики и многократный победитель этого марафоны С. Долидович финишировал только с четвертым результатом. По итогам 3 дисциплин обладателем титула и абсолютным чемпионом Праздника Севера стал А. Тимашов (Москва).



Среди женщин не было равных П. Сероносовой из Белоруссии, которая также как победитель мужского забега получила "золото" в виде медали и чек на 150 тыс. руб. Второй стала ковдорчанка А. Неустроева, третьей - белоруска И. Луконина.



Награды победителям вручили специально приглашенные почетные гости Праздника Севера: призеры и победители Олимпийских игр А. Богалий, А. Петухов, Н. Зимятов и А. Завьялов.



Небольшой осадок остался от участия в марафоне за счет взноса участника в размере 1,4 тыс. руб. Для пенсионеров это большая сумма, но узнали они о ее существовании только в момент регистрации. Участие в лыжных марафонах платное уже давно, но раньше для пенсионеров существовали льготы. Например, в прошлом году им приходилось платить всего 300 руб. Почти полторы тысячи в этом году для пенсионера слишком накладно, поэтому многим пришлось отказаться от участия. Если таким образом в регионе и дальше будут популяризовать спорт, то количество участников соревнований значительно поубавится.

