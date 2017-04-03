Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников

Мурманская область >> Спорт >> 03.04.2017

Более тысячи спортсменов собрались в Мурманске на 44-й лыжный марафон Праздника Севера. 50-километровую трассу Долины Уюта поехали покорять участники 21 региона РФ, Австрии, Франции, Белоруссии и Германии.

Борьба оказалась жаркой, несмотря на снег и холод. Кто станет лидером серии у мужчин, не было ясно до финишной прямой, но самым быстрым оказался Р. Шакирзянов (Пермь). Он преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут и помимо золотой медали получил 150 тыс. руб. призовых. "Серебро" досталось белорусу М. Куклину, "бронза" - его товарищу по команде Ю. Астапенко. Любимец публики и многократный победитель этого марафоны С. Долидович финишировал только с четвертым результатом. По итогам 3 дисциплин обладателем титула и абсолютным чемпионом Праздника Севера стал А. Тимашов (Москва).

Среди женщин не было равных П. Сероносовой из Белоруссии, которая также как победитель мужского забега получила "золото" в виде медали и чек на 150 тыс. руб. Второй стала ковдорчанка А. Неустроева, третьей - белоруска И. Луконина.

Награды победителям вручили специально приглашенные почетные гости Праздника Севера: призеры и победители Олимпийских игр А. Богалий, А. Петухов, Н. Зимятов и А. Завьялов.

Небольшой осадок остался от участия в марафоне за счет взноса участника в размере 1,4 тыс. руб. Для пенсионеров это большая сумма, но узнали они о ее существовании только в момент регистрации. Участие в лыжных марафонах платное уже давно, но раньше для пенсионеров существовали льготы. Например, в прошлом году им приходилось платить всего 300 руб. Почти полторы тысячи в этом году для пенсионера слишком накладно, поэтому многим пришлось отказаться от участия. Если таким образом в регионе и дальше будут популяризовать спорт, то количество участников соревнований значительно поубавится.





Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре завершился чемпионат по плаванию Северо-Западного федерального округа

С "Лыжни Дружбы" в Раякоски начался "Праздник Севера"

В Сыктывкаре проходит выставка-ярмарка народных мастеров "Жемчужина Севера"

Спартакиада пенсионеров прошла в Мурманске

Дети-модельеры представили свои работы на фестивале "Сияние Севера" в Архангельске

Международный фестиваль фотоискусства состоится в Мурманске


Форум "Арктика. Сделано в России" пройдет в г. Малые Корелы

В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

50% жилищных кредитов Сбербанка в Архангельской области выдаются онлайн

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

Соломенскому лесозаводу нужны инвестиции в размере 1 млрд руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета