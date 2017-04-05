Лыжные гонки "Северное сияние" стартуют 7 апреля в Нарьян-Маре

7 апреля начнется трехдневный физкультурно-спортивный праздник лыжных гонок "Северное сияние" им. И. Чупрова. В Нарьян-Маре соберутся около тысячи жителей НАО.



В 2016 г. в личном и командном зачете соревновались 800 спортсменов. В этом году участников будет не меньше, потому что праздник будет немного отличаться. Здесь можно будет сдать нормы ГТО по лыжным гонкам, что уже было в качестве теста сделано в прошлом году для студентов и школьников.



Соревнования состоятся на лыжной трассе рядом с тепличным комбинатом "Солнышко", главным организатором выступает "Спортивная школа "Труд".



В первый день состоятся гонки в классическом стиле для мужчин на 10 км и женщин на 5 км. Второй день спортсмены посвятят спринту и гонкам свободным стилем, отдельные дистанции пройдут воспитанники детсадов. Последнее зрелище будет особенно интересным.



На третий день запланированы индивидуальные гонки - масстарт. Их результаты пойдут в зачет ГТО. Дистанции будут зависеть от возраста участников. Это будут дистанции от 2 км для самых маленьких, до 30 км для взрослых.



Напомним, что "Северное сияние" – гонки, проводящиеся ежегодно. Они призваны развивать зимние виды спорта, привлекать население к регулярным занятиям физкультурой, подготовке для НАО спортивного резерва.



Физкультурно-спортивный праздник "Северное сияние" своим возникновением обязан И. Чупрову (1927-1996), ставшему автором спортивной классификации округа по национальным видам спорта. Еще в 1969 г., задавшись целью приобщить как можно больше людей к физкультуре, Чупров разработал свод правил и провел первый праздник "Северное сияние" в НАО. После этого спортивные гонки на лыжах стали ежегодным, а в 1999 г. им присвоили имя организатора.





