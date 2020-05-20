В Нарьян-Маре открылся стадион ДЮЦ «Лидер»

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 20.05.2020

Возобновил работу стадион "Лидер", который был закрыт на время карантина. Также открыты другие спортивные объекты в НАО, о чем сообщил губернатор округа Ю. Бездудный.

Вчера возобновил работу стадион и открытые спортивные площадки, но о безопасности забывать не стоит. Нужно соблюдать дистанцию 1,5-2 м, масочный режим, даже во время занятий спортом.

Главная спортивная площадка Нарьян-Мара пока доступна только для индивидуальных занятий и самостоятельных тренировок. Групповые занятия под запретом даже на открытом воздухе, поскольку массовые мероприятия никто не разрешал. В ближайшее время никаких мероприятий, ни спортивных, ни развлекательных, на стадионе не планируется.

Директор детско-юношеского центра "Лидер" Д. Исполинов сообщил, что стадион работает с 6:00 до 21:00, зайти на его территорию можно только со стороны "Титаника". Не работают раздевалки, поэтому посетителей просят отнестись к этому с пониманием. Что касается туалетов, то об этом Исполинов не сообщил, хотя если работает стадион, они должны быть открыты.





Рекомендуем по теме:

В Вологодской области построят стадион за 9,2 млн руб.

16 команд сражаются в турнире по мини-футболу в НАО

Новый год в центре Нарьян-Мара встретили 1,5 тыс. человек

В Кириллове открыли "крутой" современный стадион

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

В Мурманске на Гвардейской улице планируют построить стадион


В НАО педагогам школ рекомендовано отменить домашние задания для 11-х классов

В НАО возобновлено оказание стоматологических услуг

В многоквартирных домах НАО дезинфицируют подъезды

4 города Коми с 21 апреля закрыли на карантин

Ю. Самойлова собирает деньги на запись нового альбома

Родители учащихся Коми пожаловались на объем домашних заданий

"Дом кукол" в Петрозаводске распродает кукол
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета