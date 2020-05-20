В Нарьян-Маре открылся стадион ДЮЦ «Лидер»

Возобновил работу стадион "Лидер", который был закрыт на время карантина. Также открыты другие спортивные объекты в НАО, о чем сообщил губернатор округа Ю. Бездудный.



Вчера возобновил работу стадион и открытые спортивные площадки, но о безопасности забывать не стоит. Нужно соблюдать дистанцию 1,5-2 м, масочный режим, даже во время занятий спортом.



Главная спортивная площадка Нарьян-Мара пока доступна только для индивидуальных занятий и самостоятельных тренировок. Групповые занятия под запретом даже на открытом воздухе, поскольку массовые мероприятия никто не разрешал. В ближайшее время никаких мероприятий, ни спортивных, ни развлекательных, на стадионе не планируется.



Директор детско-юношеского центра "Лидер" Д. Исполинов сообщил, что стадион работает с 6:00 до 21:00, зайти на его территорию можно только со стороны "Титаника". Не работают раздевалки, поэтому посетителей просят отнестись к этому с пониманием. Что касается туалетов, то об этом Исполинов не сообщил, хотя если работает стадион, они должны быть открыты.