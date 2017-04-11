Большому футболу в Вологде быть

Вологодская область >> Спорт >> 11.04.2017

Зампредседателя правительства РФ по вопросам спорта и по совместительству президент Российского футбольного союза В. Мутко на конференции РФС, заявил о намерении сделать на Вологодчине футбол базовым видом спорта.

В Вологде развитие этого вида спорта постоянно тормозиться по причине постоянной нехватки финансирования, на что Мутко завил, что причина этого в игнорировании рекомендации РФС и плохой работе чиновников от футбола.

Футбол базовым видом считается в 30 регионах РФ, и Мутко это число не раз собирался увеличить. Такую задачу он ставил еще год назад, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Если в будущем ситуация повторится, он пригрозил уволить всю администрацию РФС. По личному мнению Мутко футбол базовым должен стать во всех регионах.

Противоречие в настоящий момент в том, что для того чтобы футбол стал в нем базовым, он (регион) должен соответствовать определенным критериям. В Вологде это сделать не удается, но это вопрос решаемый. С заявлением Виталия Леонтьевича все согласились, но как это будет выглядеть на практике, никто не знает.

По словам С. Фокичева, начальника Департамента физкультуры и спорта области, регион готов работать в этом направлении с Минспорта и Российским футбольным союзом.

Сегодня футбольные клубы области представлены в чемпионате "Золотого кольца", также есть внутренний чемпионат области, команды по мини-футболу. Есть необходимость создания профессиональной футбольной команды и для этого проекта уже ищут крупного спонсора. Переговоры проходят непросто, потому что трудно убедить людей вкладывать деньги в то, что пока в регионе не существует. А пока вологодские футбольные болельщики смотрят большой футбол только по телевизору.

На стадионе "Витязь" в Вологде планируют сделать поле с искусственным газоном, и для этого уже подавались документы в соответствующие органы. Новое поле могло бы стать базой для развития профессионального футбола, привлечь к нему больше финансовых ресурсов, но в настоящий момент заявку отклонили.





Рекомендуем по теме:

Казань подарила Вологде проект школы нового типа

И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги

В Мурманской области состоялась Хибинская гонка

В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды

Во Всероссийских Беловских чтениях в Вологде будут участвовать 12 регионов страны

Мурманск посетил 79-летний японский сэнсэй


Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

Архангельские политики о футболе

В Карелии состоялся митинг против роста цен услуг ЖКХ

В Архангельске получили лицензию на проведение трансплантаций

Дети-модельеры представили свои работы на фестивале "Сияние Севера" в Архангельске

В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения

В Нарьян-Маре готовятся к гонкам на снегоходах
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета