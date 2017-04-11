Большому футболу в Вологде быть

Зампредседателя правительства РФ по вопросам спорта и по совместительству президент Российского футбольного союза В. Мутко на конференции РФС, заявил о намерении сделать на Вологодчине футбол базовым видом спорта.



В Вологде развитие этого вида спорта постоянно тормозиться по причине постоянной нехватки финансирования, на что Мутко завил, что причина этого в игнорировании рекомендации РФС и плохой работе чиновников от футбола.



Футбол базовым видом считается в 30 регионах РФ, и Мутко это число не раз собирался увеличить. Такую задачу он ставил еще год назад, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Если в будущем ситуация повторится, он пригрозил уволить всю администрацию РФС. По личному мнению Мутко футбол базовым должен стать во всех регионах.



Противоречие в настоящий момент в том, что для того чтобы футбол стал в нем базовым, он (регион) должен соответствовать определенным критериям. В Вологде это сделать не удается, но это вопрос решаемый. С заявлением Виталия Леонтьевича все согласились, но как это будет выглядеть на практике, никто не знает.



По словам С. Фокичева, начальника Департамента физкультуры и спорта области, регион готов работать в этом направлении с Минспорта и Российским футбольным союзом.



Сегодня футбольные клубы области представлены в чемпионате "Золотого кольца", также есть внутренний чемпионат области, команды по мини-футболу. Есть необходимость создания профессиональной футбольной команды и для этого проекта уже ищут крупного спонсора. Переговоры проходят непросто, потому что трудно убедить людей вкладывать деньги в то, что пока в регионе не существует. А пока вологодские футбольные болельщики смотрят большой футбол только по телевизору.



На стадионе "Витязь" в Вологде планируют сделать поле с искусственным газоном, и для этого уже подавались документы в соответствующие органы. Новое поле могло бы стать базой для развития профессионального футбола, привлечь к нему больше финансовых ресурсов, но в настоящий момент заявку отклонили.