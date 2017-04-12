Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису, посвященный Всемирному Дню настольного тенниса.



Мероприятие состоялось в клубе "Родина". Это был первый в истории клуба командный турнир, который удалось организовать на самом высоком уровне, несмотря на почти полное отсутствие опыта проведения подобных соревнований.



На торжественном открытии присутствовали президент федерации и клуба настольного тенниса региона А. Родин, представитель Агентства по спорту Н. Вяткин, исполнительный директор федерации В. Горшков и главный судья Л. Курбатов.



Организаторы и спонсоры соревнований: Федерация настольного тенниса города, Клуб настольного тенниса "Родина" и ТЦ "Час Пик".



Начало праздника ознаменовалось показательным номером гостей турнира Ц. Янг (Чемпионки РФ 2013 и 2015 гг.) и К. Воробьева (Мастера спорта и члена сборной Архангельской области).



Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд: ГК "Регион", "Заслуженный врач РФ", "АКВИЛОН-ИНВЕСТ", "Поморье", "АРТ-ПАКЕТ", "УФСИН России Архангельской области", "Севералмаз", "Оргтехника", "Росморпорт", "ФОРПОСТ-1", "Архангельскгеолдобыча", "Архангельский ЦБК" и МРСК Северо-Запада "Архэнерг".



Главная цель состязаний была выполнена - это сохранение спортивных традиций и пропаганда здоровой жизни и занятий спортом среди работников организаций и предприятий, приобщение персонала к корпоративным ценностям с помощью спорта.



Соревнования проходили в дружественной азартной обстановке при поддержке зрителей. Они активно болели за свои команды, но победителем могла стать только одна.



Победителями и обладателями кубка стали участники команды МРСК Северо-Запада "Архэнерго".

