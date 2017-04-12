Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису

Архангельская область >> Спорт >> 12.04.2017

Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису, посвященный Всемирному Дню настольного тенниса.

Мероприятие состоялось в клубе "Родина". Это был первый в истории клуба командный турнир, который удалось организовать на самом высоком уровне, несмотря на почти полное отсутствие опыта проведения подобных соревнований.

На торжественном открытии присутствовали президент федерации и клуба настольного тенниса региона А. Родин, представитель Агентства по спорту Н. Вяткин, исполнительный директор федерации В. Горшков и главный судья Л. Курбатов.

Организаторы и спонсоры соревнований: Федерация настольного тенниса города, Клуб настольного тенниса "Родина" и ТЦ "Час Пик".

Начало праздника ознаменовалось показательным номером гостей турнира Ц. Янг (Чемпионки РФ 2013 и 2015 гг.) и К. Воробьева (Мастера спорта и члена сборной Архангельской области).

Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд: ГК "Регион", "Заслуженный врач РФ", "АКВИЛОН-ИНВЕСТ", "Поморье", "АРТ-ПАКЕТ", "УФСИН России Архангельской области", "Севералмаз", "Оргтехника", "Росморпорт", "ФОРПОСТ-1", "Архангельскгеолдобыча", "Архангельский ЦБК" и МРСК Северо-Запада "Архэнерг".

Главная цель состязаний была выполнена - это сохранение спортивных традиций и пропаганда здоровой жизни и занятий спортом среди работников организаций и предприятий, приобщение персонала к корпоративным ценностям с помощью спорта.

Соревнования проходили в дружественной азартной обстановке при поддержке зрителей. Они активно болели за свои команды, но победителем могла стать только одна.

Победителями и обладателями кубка стали участники команды МРСК Северо-Запада "Архэнерго".





Рекомендуем по теме:

В НАО проходит региональный турнир по волейболу среди школьных команд

Турнир по хоккею в валенках прошел в Архангельске

В Новодвинске проходит боксерский турнир памяти Б. Порядина

В Мурманске проходит детский международный турнир по хоккею с мячом

В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды

Мурманск готовится к юношескому шахматному турниру BASAMRO


Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

Архангельские политики о футболе

В Карелии состоялся митинг против роста цен услуг ЖКХ

В Архангельске получили лицензию на проведение трансплантаций

Дети-модельеры представили свои работы на фестивале "Сияние Севера" в Архангельске

В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения

В Нарьян-Маре готовятся к гонкам на снегоходах
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета