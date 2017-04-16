Яхт-клуб откроется на базе парусного центра "Норд" в Архангельске

Архангельская область >> Спорт >> 16.04.2017

В рамках арктического форума в Архангельске было подписано пятистороннее соглашение о развитии яхтенного и парусного спорта и туризма.

При финансовой поддержке инвесторов в парусном центре "Норд" планируют построить современный яхт-клуб, который будет отвечать требованиям времени. Его собираются использовать как крупный турцентр для яхтсменов и для развития юношеского яхтенного и парусного спорта.

Свое участие в проекте подтвердили губернатор региона И. Орлов, мэр Архангельска И. Годзиш, директор центра "Норд" А. Иванов, гендиректор "Промснаба" И. Неверов, гендиректор "Северного морского пароходства" Я. Антонов.

Этот проект для города имеет историческое значение, потому что он будет способствовать развитию арктического туризма, помогать детям и подросткам в реализации себя, потому что такого комплекса в других городах на северных широтах нет. Уникальность объекта вызывает интерес и именно поэтому активно поддерживается.

В процессе работ будут налажены связи с Федерацией парусного спорта, Ростуризмом, Минэкономразвития, Госкомиссией по развитию Арктики. Уже составлен план действий и мероприятий, дорожная карта реализации проекта направлена губернатору Архангельской области И. Орлову на утверждение.

Сегодня парусный центр "Норд" пока единственная ДЮСШ на Северо-Западе страны, специализирующаяся на парусном спорте. Школа работает круглый год, развивая зимние виды парусного спорта. Она принимает участие в различных образовательных программах в рамках которых здесь обучаются порядка 600 человек в год. Реконструкция парусного центра позволит увеличить их количество в 2 раза и открыть новые возможности для любителей яхтенного и парусного спорта. Также здесь можно будет проводить регаты, фестивали и праздники на воде.





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