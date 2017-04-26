Экстремалы потянулись в Воркуту

Ф. Вимерс и М. Кронек из Германии, Н. Виллиман из Новой Зеландии приехали в Воркуту. Все они - члены клуба FWT и как сильнейшие спортсмены планеты были участниками международных соревнований Freeride World Tour.



Воркуту они выбрали для визита с помощью интерактивных спутниковых карт. Им очень приглянулись склоны Полярного Урала, поэтому они связался с Центром отдыха и туризма и приехали в город.



Воркута им показалась интересной для катания на горных лыжах. Урал - новое для них место, о котором они сняли фильм. Воркута выступает в нем как место, где можно заниматься фрирайдом. Теперь они разместят эту информацию в соцсетях, и воркутинцы могут ожидать уже в ближайшее время нашествие экстремалов.



Первый спуск ребята совершили с хребта Енганэпэ, о котором потом делились положительными эмоциями. Им очень понравилась здешняя природа и полное отсутствие деревьев. Они сравнили эту местность с белой пустынней, на которой совершенно неожиданно появляются горы.



Самые сумасшедшие приключения ждали туристов на Соби. Там оказались идеальные условия для тренировок, много снега и крутых склонов. Немного испортил впечатление сильный ветер, но этим экстремала не удивишь. Увиденным они остались довольны и сообщили, что будут рекомендовать эти места для экстремального отдыха своим друзьям. Поэтому можно считать, что Воркута совершенно бесплатно получила рекламу среди иностранной аудитории как экстремальный курорт.



Во всех поездках иностранцев сопровождал сотрудник Центра отдыха и туризма, а в горах ребят перевозили на снегоходах спасатели. На 2018 г. организатор поездки экстремалов привезет в Воркуту европейских туристов, желающих отправиться в путешествие по зоне Арктики.





