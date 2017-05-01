Летний сезон в Череповце начался ливнем и велопробегом

Велопробег по улицам череповецкого Индустриального района ознаменовал открытие летнего сезона. Но в торжество вмешалась погода, по причине которой открытие пришлось немного сократить. В утра в городе шел такой сильный дождь, что впору было отказываться от проведения велопробега. Но людей все равно собралось много.



Было принято решение сократить маршрут, и вторую его половину вообще аннулировали, чтобы вернуться назад к спорткомплексу "Юбилейный", где все и начиналось. Длина маршрута оказалась всего 3 км. Об этом с долей сожаления рассказал А. Мурогин, председатель комитета по физкультуре и спорту мэрии Череповца.



На старт у "Юбилейного" вышли около 100 спортсменом разного возраста. Их не испугала погода, и они признавались, что кататься могут и в дождь, и в снег. Для многих велоспорт - образ жизни, который помогает поддерживать хорошую физическую форму, быть всегда собранным и бодрым. Все что нужно для непогоды – это непромокаемая одежда.



Но плохая погода не стала поводом унывать. Велосипедисты пребывали в прекрасном настроении, много шутили и вселились. На улицах их сопровождали автомобили ГИБДД, а на некоторых участках временно пришлось перекрыть движение. Особое внимание со стороны ГИБДД объяснялось просто – впереди колонны велосипедистов традиционно ехал на своем железном коне мэр город Ю. Кузин.



Глава Череповца признался, что для подобных мероприятий погода не самая лучшая, но это не повод отметь велопробег. Это отличная массовая акция, в которой с каждым годом становится больше участников, и в этом году их также было бы больше, если бы не погода. В велопробеге участвуют не только горожане, приезжают велосипедисты из других городов, сел. Кузин выразил благодарность работникам ГИБДД, замечательно организовавшим дорожное движение. Колонне удалось пройти весь запланированный маршрут быстро и не создать никому неудобств.

