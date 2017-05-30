10 правил для новичков, начинающих делать ставки
Каждый, кто любит спорт, мечтает о том, чтобы его увлечение однажды стало источником дохода. Осуществить это вполне возможно, если начать делать ставки. Помочь в этом призваны основные правила для новичков.
Советы новичкам, желающим начать делать ставки на спортивные события
- Первое, что нужно сделать, определить для себя смысл ставок. Если выигрыш не является главной целью, то нет смысла читать следующие правила. А если есть желание сделать ставки способом заработка, к ним необходимо отнестись как к важной работе.
- Слово «верняк» должно быть исключено из лексикона. Нельзя быть уверенным в ставке на 100%, тем более если она основана исключительно на коэффициентах. Игра не должна состоять из рисков, не являющихся частью общей прибыльной стратегии. Естественно, любая ставка дает определенную вероятность выигрыша, но делая ставку на фаворита невозможно обогатиться ввиду малых коэффициентов.
- Необходимо играть исключительно с крупными букмекерами, ведь от солидности и ее репутации зависит безопасность игры. К тому же солидные букмекерские конторы предоставляют бонусы по специальным кодам. Получить bet365 бонус можно на сайте www.maxbonuscode.ru, и в дальнейшем использовать его для ставок на спорт.
- Необходимо делать ставки не на фаворитов. Они тоже могут проиграть или сыграть в ничью, а коэффициент ставки на них всегда находится на самом низком уровне. При проигрыше фаворита ставка на него принесет убыток. В крайнем случае можно сделать такую ставку, но она не должна быть слишком крупной.
- Экспресс-ставки на несколько результатов – плохая идея. Если даже по одному событию ставка не сыграет, это приведет к потере всей ставки. К тому же, чем выше уровень итогового коэффициента, тем больше событий в экспресс-ставки и, как следствие, больше шансов проиграть.
- Может случится так, что много ставок подряд сыграют и принесут большую прибыль, после чего последует чреда неудач. Важно уметь остановиться после нескольких проигрышных ставок, чтобы не увеличить потерянную сумму и не влезть в долги.
- Важно выбрать стратегию и четко следовать ей, заранее просчитав долю вероятностей. Стратегия включает в себя размер ставок, их количество и разделение по типам.
- Ставки не должны быть основаны на личной привязанности к спортсмену или команде, или иметь отношение к будущей прибыли. Это может стать причиной проигрышей или, как минимум, снижения доходов. Лучше поставить на соперника, а затем сходить на матч любимой команды и выразить свою любовь к ней вживую.
- Нужно всегда держать руку на пульсе спортивных событий, прогнозов специалистов и читать все новые обзоры. Не лишним будет и просмотр всех игр спортсмена или команды для определения его состояния, а также успехов. Это займет немало времени, но принесет положительный результат, избавив от расходов.
- Наиболее важное правило – существует жизнь и вне ставок. Нельзя жертвовать детьми, семьей, родителями и друзьями ради любимого увлечения, даже если оно приносит стабильный и крупный доход.
В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"
Прием инкассаторских сумок
Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области
Кардшаринг сервер - просмотр ТВ без переплаты
В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги
Концерт для ветеранов ВОв "Хрустальные звездочки" прошел в Петрозаводске
В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами