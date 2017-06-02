В Мурманске завершился турнир по тактической стрельбе подразделений спецназначения

Мурманская область >> Спорт >> 02.06.2017

В Мурманске завершился второй турнир по тактической стрельбе подразделений спецназначения. Турнир проводится каждый год в память о подполковнике милиции А. Кольцове, погибшем во время выполнения спецоперации в феврале 2009 г. на территории Ингушетии в г. Назрань. А. Кольцов возглавлял 2-е боевое отделение СОБР УВД Мурманской области и награжден посмертно госнаградой - "Орденом Мужества".

Турнир в его честь проходил в целях увековечивания памяти и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии. Также соревнования помогают повышать уровень стрелковой подготовки, совершенствовать навыки, формировать у военнослужащих культуру обращения с оружием, прививать навыки безопасного владения оружием, популяризовать стрелковый спорт в Мурманске.

В турнире участвовали военнослужащие частей, сотрудники спецподразделений силовых ведомств, отряды спецназначения. Заявки для участия подали 15 команд, состоявших из двух человек - из подразделений ОМОН, СОБР, ОСН УФСИН "Айсберг" и ОСН ПУ, а также войсковых частей № 09619 и 40145.

В первый день в программу соревнований вошли 3 стрелковых упражнения. Во второй к ним присоединились элементы физподготовки на выносливость. Участникам пришлось выполнять нормативы по огневой, тактической, военно-медицинской подготовке.

Завершились соревнования индивидуальным первенством в "Дуэльной стрельбе".

Судьями выступили специалисты, аккредитованные Федерации тактической стрельбы РФ. Подсчет очков проводился в соответствии с правилами Международной Федерации Практической Стрельбы.

Награды победителям вручала вдова А. Кольцова - И. Кольцова. Победителем стала команда СОБР Росгвардии, 2 и 3-е места заняли команды ОСН УФСИН "Айсберг". Лучшим в личном первенстве стал сотрудник СОБР.






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