22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

Архангельская область >> Спорт >> 09.06.2017

В Северном округе Архангельска реконструировать главный стадион начали в 2013 г. Тогда он получил финансирование по программе строительства спортсооружений. К 2015 г. практически все объекты на стадионе были готовы, но открыть его не могли, так как неотремонтированными были и остаются трибуны.

В августе 2015 г. был подписан контракт с компанией "Бизнесстрой Плюс" которая должна была сделать капитальный ремонт трибун, вместимостью 5 тыс. Работы были оценены в 17 млн руб. Открытие наметили на май 2016 г., но прошло уже больше года, а стадион до сих пор не открыт. Виноват в этом подрядчик, который не смог выполнить условия договора в оговоренный срок.

В апреле текущего года была проведена проверка, в ходе которой выявили ряд нарушений в процессе работ, а также признали работу подрядчика некачественной. Договор с ним пришлось расторгнуть в одностороннем порядке. 22 мая заключили новый. На этот раз капремонт доверили компании "Монолит-СТ", в обязанности который входит сдача объекта в эксплуатацию 22 июля 2017 г. Приблизительно на это же время запланировано торжественное открытие стадиона, о чем сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

Для местных жителей спортобъект будет открыт лишь утром 06:00 - 10:00 и вечером 21:00 - 22:00. Все остальное время здесь будут заниматься спортсмены ДЮСШ. В соседнем Северодвинске стадионы "Беломорец" и "Север" для местных жителей находятся в свободном доступе.

На стадионе Северного округа будут предоставляться услуги на платной основе по волейболу, бадминтону и большому теннису.
Стоимость реконструкции стадиона обойдется в 17 млн руб., 7 млн руб. из которых выделила местная казна.

В 2015 г. футбольное поле получило сертификат и было внесено во Всероссийский реестр объектов спорта.





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