395 пройдут участники приключенческой гонки Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec в Карелии

Крупнейшая гонка Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec стартовала в Сортавальском районе Карелии. Она растянулась на 3 дня, за которые участники преодолели 395 км по пересеченной местности.



Приключенческие гонки – это вид спорта, комбинация двух и более спортивных дисциплин (спортивное ориентирование, горный велосипед, бег, гребля, скалолазание). Экспедиционная гонка продолжается 2-10 дней, и часто гонки не прекращаются даже с наступлением темноты. Время и место для отдыха выбирают сами участники соревнований.



В этом году в чемпионате Европы принимают участие 25 команд-четверок из Украины, Эстонии, России, Финляндии, Швеции, Чехии, Польши, Дании, Франции, Новой Зеландии, Австралии. Команда-победитель получает право на участие в Чемпионате Мира в США. В общей сложности участников-профессионалов собралось около 450 человек.



Гонка проходит в 16-й раз и закончится сегодня. Команды-двойки и четверки будут выяснять, кто лучший в классах Short и Long.



В гонках участвуют мультиспортивные профессиональные команды со всего мира. Местом проведения выбрали красивую местность. Маршруты, которые нужно проходить на байдарках, проложены через лабиринты островов и шхер, пешеходные маршруты – по холмистым лесам со скальными стенами, велосипедные маршруты – по чередующимся лесным и асфальтовым дорогам. Впервые спортсмены свои силы в гребле на досках и пройдут сложные скалолазные и веревочные этапы.



В рамках Red Fox Adventure Race на территории России впервые состоится ЧЕ по приключенческим гонкам AREC.



Справка. Гонка проводится с 2003 г компанией Red Fox и является главным событием мультиспортивного сезона. Партнер мультигонки - Polartec, LLC.

