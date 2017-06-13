395 пройдут участники приключенческой гонки Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec в Карелии

Республика Карелия >> Спорт >> 13.06.2017

Крупнейшая гонка Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec стартовала в Сортавальском районе Карелии. Она растянулась на 3 дня, за которые участники преодолели 395 км по пересеченной местности.

Приключенческие гонки – это вид спорта, комбинация двух и более спортивных дисциплин (спортивное ориентирование, горный велосипед, бег, гребля, скалолазание). Экспедиционная гонка продолжается 2-10 дней, и часто гонки не прекращаются даже с наступлением темноты. Время и место для отдыха выбирают сами участники соревнований.

В этом году в чемпионате Европы принимают участие 25 команд-четверок из Украины, Эстонии, России, Финляндии, Швеции, Чехии, Польши, Дании, Франции, Новой Зеландии, Австралии. Команда-победитель получает право на участие в Чемпионате Мира в США. В общей сложности участников-профессионалов собралось около 450 человек.

Гонка проходит в 16-й раз и закончится сегодня. Команды-двойки и четверки будут выяснять, кто лучший в классах Short и Long.

В гонках участвуют мультиспортивные профессиональные команды со всего мира. Местом проведения выбрали красивую местность. Маршруты, которые нужно проходить на байдарках, проложены через лабиринты островов и шхер, пешеходные маршруты – по холмистым лесам со скальными стенами, велосипедные маршруты – по чередующимся лесным и асфальтовым дорогам. Впервые спортсмены свои силы в гребле на досках и пройдут сложные скалолазные и веревочные этапы.

В рамках Red Fox Adventure Race на территории России впервые состоится ЧЕ по приключенческим гонкам AREC.

Справка. Гонка проводится с 2003 г компанией Red Fox и является главным событием мультиспортивного сезона. Партнер мультигонки - Polartec, LLC.





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