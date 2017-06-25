Фестиваль народных культур "Единство" прошел в Вологде

Бокс, хамсин, ушу, рукопашный бой, карате, вольная борьба и савват - виды боев, которые можно было увидеть на областном фестивале народных культур. Помимо спортивной составляющей мероприятие включало культурную и кулинарную.



Фестиваль посвятили юбилею года. В нем приняли участие представители спортклубов, национальных диаспор, мастера народных промыслов, народные ансамбли и фольклорные коллективы.



В Вологде проживают представители разных народов, и у всех есть свои многовековые традиции: кухня, музыка, фольклор, единоборства и мн. др. На фестивале попыталась охватить все эти грани. Каждой национальности есть чем гордиться и каждая может открыть для других людей ее особенности.



По случаю открытия фестиваля прошел мини-парад флагов разных государств. Центральная составляющая праздника - фестиваль спортивных единоборств. Каждый вид был не только мастерские представлен, о каждом рассказали в подробностях. Мастера карате показали, как можно расколоть кулаком ледяную глыбу, ударом ноги разбить деревянный брус толщиной 15 см.



Хамсин (такое же название носит пустынный сильный ветер, который поднимает в воздух тонны песка) – система боевой подготовки Израиля с сочетанием элементов рукопашного боя и психофизического воздействия.



На площади Революции представители осетинской, армянской, вьетнамской, узбекской, таджикской диаспор предлагали продегустировать национальные блюда: узбекский плов, вепсские пироги, самсу, лепешки, кавказский шашлык, долму, люля-кебаб, хачапури, щи, блины и пряники. Кушать можно было под музыку, так как параллельно шли выступления творческих коллективов представителей разных национальностей.



Организаторами фестиваля выступили Департамент внутренней политики правительства региона, Департамент культуры, администрация Вологды, отделение "Союз народов Вологодчины".