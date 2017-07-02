В Вологде презентовали план реконструкции стадиона "Витязь"

Большая стройка начнется в этом месяце. В Вологде возведут физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта. Для города это огромный шаг в развитии спорта. В ФОК спортсмены смогут играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол.



Презентация разработанного и утвержденного проекта состоялась на рабочем совещании на месте стройки. Его провел замгубернатора области О. Васильев.



Он рассказал, что в соответствии с поручением главы области одобрена стратегия строительства стадиона "Витязь", в рамках которой будет построен ряд спортивных сооружений. Сейчас идет подготовка заявки в Минспорта, поэтому нужно прислушаться к мнению экспертов, тренеров, представителей федераций по поводу того, будут ли загружены строящиеся объекты. ФОК будет состоять из футбольного поля, беговых дорожек и площадок для игр. Васильев выразил надежду, что за 2-3 года новые объекты будут полностью востребованы.



По плану должны быть построены залы площадью 1,1 тыс. и 2,2 тыс. м кв., тренажерный зал, хозяйственно-бытовые и админпостройки. Пропускная способность ФОК – 39 человек в смену. Для зрителей построят телескопическую трибуну на 96 мест. Предусмотрены места для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.



В настоящий момент идет выбор подрядной организации. Ориентировочное время сдачи объекта в эксплуатацию - март 2018 г, а летом собираются полностью благоустроить прилегающую территорию.



Строительство стадиона даст возможность воспитанникам различных спортсекций не выезжать за пределы района, а заниматься спортом рядом с домом, причем круглый год.



На реализацию проекта из облбюджета выделили 5 млн руб. на этот год, и на следующий запланировано выделение оставшейся части регионального софинансирования. Вологодская область отправила в Минспорта РФ заявку на получение финансирования для строительства ФОК 71 млн руб.