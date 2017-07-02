В Вологде презентовали план реконструкции стадиона "Витязь"
Большая стройка начнется в этом месяце. В Вологде возведут физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта. Для города это огромный шаг в развитии спорта. В ФОК спортсмены смогут играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол.
Презентация разработанного и утвержденного проекта состоялась на рабочем совещании на месте стройки. Его провел замгубернатора области О. Васильев.
Он рассказал, что в соответствии с поручением главы области одобрена стратегия строительства стадиона "Витязь", в рамках которой будет построен ряд спортивных сооружений. Сейчас идет подготовка заявки в Минспорта, поэтому нужно прислушаться к мнению экспертов, тренеров, представителей федераций по поводу того, будут ли загружены строящиеся объекты. ФОК будет состоять из футбольного поля, беговых дорожек и площадок для игр. Васильев выразил надежду, что за 2-3 года новые объекты будут полностью востребованы.
По плану должны быть построены залы площадью 1,1 тыс. и 2,2 тыс. м кв., тренажерный зал, хозяйственно-бытовые и админпостройки. Пропускная способность ФОК – 39 человек в смену. Для зрителей построят телескопическую трибуну на 96 мест. Предусмотрены места для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящий момент идет выбор подрядной организации. Ориентировочное время сдачи объекта в эксплуатацию - март 2018 г, а летом собираются полностью благоустроить прилегающую территорию.
Строительство стадиона даст возможность воспитанникам различных спортсекций не выезжать за пределы района, а заниматься спортом рядом с домом, причем круглый год.
На реализацию проекта из облбюджета выделили 5 млн руб. на этот год, и на следующий запланировано выделение оставшейся части регионального софинансирования. Вологодская область отправила в Минспорта РФ заявку на получение финансирования для строительства ФОК 71 млн руб.
Рекомендуем по теме:
Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"
Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара
В Вологде прошла инвестиционная энергетическая конференция
22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион
В Нарьян-Маре прошла двухдневная Конференция парламентариев Баренцева региона
В Молодежный театр Архангельска нагрянула полиция
В Архангельске проходит форум по вопросам межнационального развития