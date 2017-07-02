В Вологде презентовали план реконструкции стадиона "Витязь"

Вологодская область >> Спорт >> 02.07.2017

Большая стройка начнется в этом месяце. В Вологде возведут физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта. Для города это огромный шаг в развитии спорта. В ФОК спортсмены смогут играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол.

Презентация разработанного и утвержденного проекта состоялась на рабочем совещании на месте стройки. Его провел замгубернатора области О. Васильев.

Он рассказал, что в соответствии с поручением главы области одобрена стратегия строительства стадиона "Витязь", в рамках которой будет построен ряд спортивных сооружений. Сейчас идет подготовка заявки в Минспорта, поэтому нужно прислушаться к мнению экспертов, тренеров, представителей федераций по поводу того, будут ли загружены строящиеся объекты. ФОК будет состоять из футбольного поля, беговых дорожек и площадок для игр. Васильев выразил надежду, что за 2-3 года новые объекты будут полностью востребованы.

По плану должны быть построены залы площадью 1,1 тыс. и 2,2 тыс. м кв., тренажерный зал, хозяйственно-бытовые и админпостройки. Пропускная способность ФОК – 39 человек в смену. Для зрителей построят телескопическую трибуну на 96 мест. Предусмотрены места для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящий момент идет выбор подрядной организации. Ориентировочное время сдачи объекта в эксплуатацию - март 2018 г, а летом собираются полностью благоустроить прилегающую территорию.

Строительство стадиона даст возможность воспитанникам различных спортсекций не выезжать за пределы района, а заниматься спортом рядом с домом, причем круглый год.

На реализацию проекта из облбюджета выделили 5 млн руб. на этот год, и на следующий запланировано выделение оставшейся части регионального софинансирования. Вологодская область отправила в Минспорта РФ заявку на получение финансирования для строительства ФОК 71 млн руб.





Рекомендуем по теме:

Большому футболу в Вологде быть

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

В Оленегорске завершается реконструкция стадиона

Проект «Человек красит место» стартовал в Вологде

Киноклуб "Золотой витязь" открылся в ФПС Вологодской области


Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

В Вологде прошла инвестиционная энергетическая конференция

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

В Нарьян-Маре прошла двухдневная Конференция парламентариев Баренцева региона

В Молодежный театр Архангельска нагрянула полиция

В Архангельске проходит форум по вопросам межнационального развития
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета