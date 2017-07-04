В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу

Соревнования носили статус областных открытых, но среди участников были представители Иваново, Москвы, Ярославля, Шуя, Коврова, Сергиева Посада и других российских городов. С погодой не повезло, потому что постоянный ливень сделал из трассы кашу, но повышенная опасность и грязь гонщиков не остановили.



Зрелищность мероприятия была немного утеряна, потому что из-за скользкой и мягкой трассы мотоциклистам приходилось сбавлять скорость.



Вельский турнир проводится по двум протоколам - открытому Чемпионату Архангельской области и первому этапу Всероссийского проекта "Командная битва регионов России". Соревнования учредила федерация мотоспорта России в 2016 г.



В этом году на чемпионат приехали более 80 учеников, не считая техников, тренеров и групп поддержки. Трасса соответствовала Всероссийским стандартам и была относительно безопасной, но погода внесла свои коррективы.



Борьба проводилась по 7 классам, различающимся по мощности двигателей мотоциклов. "Железные кони" с объемом двигателя 250 кубических сантиметров были самыми мощными представителями соревнований. Самые легкие - 50 кубов, и на них показывали мастерство пятилетние мальчишки. Самому возрастному участнику соревнований было 59 лет. Были среди участников и представительницы прекрасного пола – 5 девочек, хотя в программе специальных дамских заездов предусмотрено не было, поэтому они катались наравне с мужчинами.



По итогам соревнований победу в классе 250 кубов одержал местный гонщик А. Попов. Командный зачет на первом этапе регионов России возглавили ярославский спортклуб "Старт" и ДОСААФ, бронза досталась сборной Вологодской области.



Следующий этап пройдет 15 июля под Вологдой, завершающий - в сентябре в Ярославле.