В Апатитах прошли соревнования "Автобиатлон 2017"

Мурманская область >> Спорт >> 04.07.2017

В Апатитах на полигоне ДОСААФ впервые прошли соревнования по автомобильному биатлону. Это новое для города событие, на старт которого вышли 15 экипажей внедорожников Оленегорска, Мончегорска, Мурманска, Североморска, Кировска. Были среди них и 3 женские команды. Представительницы прекрасной половины преодолели все сложные трассы: грязь, глубокие лужи, крутые подъемы, и показатели себя с лучшей стороны, доказав, что ни в чем не уступают мужчинам.

"Автобиатлон 2017" - гонка на джипах и стрельба по мишеням, в виде которых использовались красные шары. За непопадание в них назначались дополнительные штрафные круги.

Соревнования подарили много эмоций не только участникам, но и зрителям, поэтому по окончанию соревнований было принято решение провести в этом году еще одни соревнования осенью. Организаторы обещали устроить командам новую преграду с дымовой завесой, выстроить дополнительные препятствия, сделав шоу более зрелищным.

Формат соревнований соответствовал традиционному биатлону: 2 круга с 2 огневыми рубежами. Каждая команда состояла из двух человек, один из которых отвечал за стрельбу, другой – за вождение. Им обоим предстояло преодолеть бездорожье, аккуратно пройти крутые подъемы и спуски, заболоченные участки, и точно поражать мишени на огневых рубежах, стараясь избежать штрафных кругов.

Соревнования продлились два часа, и все без исключения участники были награждены грамотами и памятными сувенирами. На текущих соревнованиях победу и большой кубок одержала кировская команда в составе Д. Ергаева и А. Сулаева (курсанта ВПК "Лидер"), второе и третье места достались мурманчанам В. Панову и В. Слюнькову (курсанту ВПК "Лидер") и В. Синякову и А. Мишину соответственно.





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