Карельские дети уже отправились на черноморский отдых

Республика Карелия >> Туризм >> 08.08.2017

Очередные детские группы, организованные в Республике Карелия, отправлены на оздоровительный отдых на побережье Черного моря. На этот раз их с радостью примет детский санаторный комплекс «Глобус», расположенный в Анапе, а также лагерь оздоровительного типа «Лазурный берег» в г. Геленджик. В район Анапы выехало 246 детей, в то время как объект Геленджика примет 189 человек.

В общее число 435 отдыхающих вошли дети, проживающие во всех районах Республики Карелия. Среди отправленных на отдых жителей республики есть дети, которые были вынуждены остаться без родительского попечения, а также сироты.

Исходя из предусмотренных требований, детская группа перемещается с обязательным присутствием взрослых. На локальную группу из 12 маленьких путешественников приходится 1 сопровождающий. Все вагоны оборудованы кондиционерами и удобными биотуалетами. Верхние полки предусматривают наличие специальных ремней безопасности. Эту информацию представило Минсоцзащиты РК.

На всем маршруте следования детям будет обеспечено горячее питание. Путешественников сопровождают квалифицированный врачебный персонал, который обеспечивает четкий контроль за состоянием детей и соблюдением предусмотренных норм перевозки.

Следует отметить, что Анапа справедливо считается одним из наиболее солнечных российских курортов. Впрочем, в Геленджике дети также смогут превосходно отдохнуть. Местный климат гармонично соединил в себе все позитивы от моря, гор и степного пространства. Он сам по себе уже считается значимым фактором оздоровления. Прекрасно обустроенные пляжи и чистое море станут еще одним важнейшим источником физической бодрости и устранения разного рода недугов. Ежегодный отдых детей Республики Карелия на черноморских курортах считается важнейшей задачей, которую ставят перед собой и успешно выполняют карельские власти.





Рекомендуем по теме:

Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты

Скальный фестиваль "Арктическая вертикаль" прошел под Воркутой

Детский лагерь в Московской области – парк-отель «Олимп»

15,8 млн руб. выделили в НАО на содержание детских пришкольных лагерей

Фестиваль "Шаг навстречу!" может обосноваться в Петрозаводске

Карелия отметила 72-летие освобождения от фашистских захватчиков


В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом

"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"

Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения

200-летие И. Айвазовского отметят в Архангельске выставкой

Особенности рынка Forex в Москве

Что движет цены на рынке Форекс?

Мэры городов-побратимов Архангельска и израильского Ашдода встретились в мэрии Архангельска
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета