Карельские дети уже отправились на черноморский отдых

Очередные детские группы, организованные в Республике Карелия, отправлены на оздоровительный отдых на побережье Черного моря. На этот раз их с радостью примет детский санаторный комплекс «Глобус», расположенный в Анапе, а также лагерь оздоровительного типа «Лазурный берег» в г. Геленджик. В район Анапы выехало 246 детей, в то время как объект Геленджика примет 189 человек.



В общее число 435 отдыхающих вошли дети, проживающие во всех районах Республики Карелия. Среди отправленных на отдых жителей республики есть дети, которые были вынуждены остаться без родительского попечения, а также сироты.



Исходя из предусмотренных требований, детская группа перемещается с обязательным присутствием взрослых. На локальную группу из 12 маленьких путешественников приходится 1 сопровождающий. Все вагоны оборудованы кондиционерами и удобными биотуалетами. Верхние полки предусматривают наличие специальных ремней безопасности. Эту информацию представило Минсоцзащиты РК.



На всем маршруте следования детям будет обеспечено горячее питание. Путешественников сопровождают квалифицированный врачебный персонал, который обеспечивает четкий контроль за состоянием детей и соблюдением предусмотренных норм перевозки.



Следует отметить, что Анапа справедливо считается одним из наиболее солнечных российских курортов. Впрочем, в Геленджике дети также смогут превосходно отдохнуть. Местный климат гармонично соединил в себе все позитивы от моря, гор и степного пространства. Он сам по себе уже считается значимым фактором оздоровления. Прекрасно обустроенные пляжи и чистое море станут еще одним важнейшим источником физической бодрости и устранения разного рода недугов. Ежегодный отдых детей Республики Карелия на черноморских курортах считается важнейшей задачей, которую ставят перед собой и успешно выполняют карельские власти.