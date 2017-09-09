В Вологде обсудили развитие санаторно-оздоровительного туризма

На базе лечебно–профилактического учреждения Вологодской области впервые прошла конференция на тему развития санаторно-курортного туризма в регионе. В ней участвовали замгубернатора О. Васильев, начальник Департамента культуры и туризма В. Осиповский, представители санаторно-курортных организаций, туроператоров.



Единственный вид туризма, находящийся между туризмом и здравоохранением, - санаторно-курортный туризм. В регионе его потенциал используется слабо. Здесь нет теплого моря, но есть другие природные и климатические факторы, позволяющие оздоравливать людей - медицинская база, наличие целебных вод, разные виды терапии, особый климат. На территории области есть крупные санатории, санаторно-курортные базы, но Вологодская область эти возможности не использует в том объеме, который хотелось бы.



Ассоциация оздоровительного туризма подписала два соглашения: о сотрудничестве с Региональным центром предпринимательства и Департаментом культуры и туризма. Согласно этим документам в Вологодской области появятся новые возможности развития санаторно-курортного туризма, продвижения своих лечебно–профилактических учреждений на рынке России, повышения качества услуг.



Также участники конференции обсудили развитие инвестпривлекательности региона, направления модернизации оздоровительного туризма, развитие Wellness и спа-индустрии, вопросы взаимодействия санаторно-курортных учреждений с туристским бизнесом.



На повестке дня пленарная сессия, посвященная эффективности работы санаториев, работа дискуссионных площадок, на которых рассмотрят вопросы привлечения денег в проекты курортно-оздоровительного туризма, состоится презентация проекта развития курортно-оздоровительного кластера в Вологодской области "Живительная Вологодчина".