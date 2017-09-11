34-ый туристический слет школьников прошел в Воркуте

База отдыха "Заречная" приняла 34-ый турслет учащихся образовательных учреждений, которые являются подведомственными управления образования администрации Воркуты. Партнерами в проведении и подготовке мероприятия выступили педагогический колледж Воркуты, Городской центр отдыха и туризма, отряд мобильного особого назначения, военкомат.



Слет открыл руководитель администрации Воркуты И. Гурьев, который рассказал, что в школе постоянно участвовал в подобных мероприятиях, занимался спортивным ориентированием, собирал палатки, и это было интересно и весло. Происходило много курьезных случаев, и это осталось в памяти на всю жизнь. Всем командам Гурьев пожелала удачи, позитива и ярких эмоций.



Также с началом соревнований ребят поздравила С. Свекровкина, и. о. начальника управления образования. Она выразила уверенность в том, что увлечение туризмом может сделать жизнь яркой, подарить незабываемые походы, путешествия и неоценимый опыт.



Присоединился к поздравлениям и военный комиссар А. Ромашкин, отметив, что такие события являются первой ступенью для ребят, решивших стать юнармейцами.



В 2017 г в программе слета произошли изменения. Например, из полосы препятствий исчез этап под названием "болото" и этап "велокросс", как пояснили организаторы, в целях безопасности. Их заменил новый этап - "пережигание нити". Также к проведению мероприятия присоединился Росгвардия, которая показала свое вооружение и экипировку, а центр туризма провел мастер-класс по спорториентированию.



Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий с пережиганием нити, установкой и снятием палатки, подъемом и спуском по-спортивному, переноской "пострадавшего", вязкой узлов, определением азимута, топографических знаков, принятием участия в конкурсе "Бивак" и соревновании по стрельбе из арбалета.



Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся школы №26, второе место завоевала гимназия №2, третье – школа №39. Лидерами в "Биваке" стали гимназия №2, лицей №1, гимназия №1.