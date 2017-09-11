34-ый туристический слет школьников прошел в Воркуте

Вологодская область >> Туризм >> 11.09.2017

База отдыха "Заречная" приняла 34-ый турслет учащихся образовательных учреждений, которые являются подведомственными управления образования администрации Воркуты. Партнерами в проведении и подготовке мероприятия выступили педагогический колледж Воркуты, Городской центр отдыха и туризма, отряд мобильного особого назначения, военкомат.

Слет открыл руководитель администрации Воркуты И. Гурьев, который рассказал, что в школе постоянно участвовал в подобных мероприятиях, занимался спортивным ориентированием, собирал палатки, и это было интересно и весло. Происходило много курьезных случаев, и это осталось в памяти на всю жизнь. Всем командам Гурьев пожелала удачи, позитива и ярких эмоций.

Также с началом соревнований ребят поздравила С. Свекровкина, и. о. начальника управления образования. Она выразила уверенность в том, что увлечение туризмом может сделать жизнь яркой, подарить незабываемые походы, путешествия и неоценимый опыт.

Присоединился к поздравлениям и военный комиссар А. Ромашкин, отметив, что такие события являются первой ступенью для ребят, решивших стать юнармейцами.

В 2017 г в программе слета произошли изменения. Например, из полосы препятствий исчез этап под названием "болото" и этап "велокросс", как пояснили организаторы, в целях безопасности. Их заменил новый этап - "пережигание нити". Также к проведению мероприятия присоединился Росгвардия, которая показала свое вооружение и экипировку, а центр туризма провел мастер-класс по спорториентированию.

Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий с пережиганием нити, установкой и снятием палатки, подъемом и спуском по-спортивному, переноской "пострадавшего", вязкой узлов, определением азимута, топографических знаков, принятием участия в конкурсе "Бивак" и соревновании по стрельбе из арбалета.

Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся школы №26, второе место завоевала гимназия №2, третье – школа №39. Лидерами в "Биваке" стали гимназия №2, лицей №1, гимназия №1.





Рекомендуем по теме:

Для школьников Коми провели викторину по истории государственности республики

15,8 млн руб. выделили в НАО на содержание детских пришкольных лагерей

"Посвящение в кадеты-2016" прошло в Воркуте

Республиканский слет кадетских классов соберет в Сыктывкаре 2 тыс. участников

Мобильное приложение "Безопасная республика" протестировали школьники Сыктывкара

Оплата труда муниципальных служащих Воркуты останется на прежнем уровне


Сельскохозяйственная ярмарка: через неделю в Туломе

В Суоярвском районе начнется добыча строительного камня

Как избежать ошибок, начиная работать на рынке Forex

На Чумбаровке Архангельска начались плановые работы

Волгоградские аграрии уже намолотили 4,5 миллионов тонн зерна

Культурное наследие в Мурманске: губернатор контролирует ремонт домов

В мурманской рыбе превышены нормативы мышьяка
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета