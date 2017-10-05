У Териберки появился туристический бренд

Архангельская область >> Туризм >> 05.10.2017

Замгубернатора Мурманской области Г. Стратий провел совещание оргкомитета международного Арктического фестиваля "Териберка. Новая жизнь".

Мероприятие состоялось в Териберке в июле, и стало туристическим брендом для Кольского края. В 2017 г фестиваль посетили 4 тыс. человек, о чем рассказала министр развития промышленности региона О. Кузнецова. Главная цель мероприятия – активизация в Териберке бизнеса, достигнута. Владельцы маломерных судов, устраивающих для туристов прогулки по морю, уже говорят о необходимости строительства нового причала, поскольку старый разрушен. В подготовке мероприятия задействовали средства из областной казны, благодаря чему удалось уделить больше внимания вопросам транспорта и безопасности, обустроить парковочные места.

Местный бизнес заинтересовался созданием дайвинг-центра, центра кайтсерфинга, а представители МАГУ хотят устроить здесь в следующем году на время фестиваля, студенческий лагерь.

Все эти созидательные инициативы нуждаются в поддержке, поэтому членов оргкомитета попросили активно подключаться к работе. Также собравшиеся затронули проблему благоустройства Териберки. Министр транспорта региона Д. Соснин сообщил, что укладка асфальта на улицах села выполнена на 65%.

Активное привлечение бизнеса и туристов в Териберку наблюдается несколько последних лет. Сейчас поселок мало приспособлен для принятия гостей, но туристы готовы сюда приезжать только в том случае, если будет отлажена инфраструктура, что зависит о представителей бизнеса. В Териберке многое нуждается в пересмотре и развитии, особенно дороги, так как в зимнее время туристам не раз приходилось сталкиваться с тем, что выехать из поселка невозможно по несколько дней по причине метелей и полного заноса дорог.





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