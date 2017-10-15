Концепция развития горного парка "Рускеала" была представлена главе Карелии

Республика Карелия >> Туризм >> 15.10.2017

Парк "Рускеала" получил концепцию развития. Его директор А. Артемьев рассказал о запланированных изменениях главе республики А. Парфенчикову.

В парке планируется обновить вход. К нему проведут дорогу для автомобилей, так, чтобы шум от нее не беспокоил местных жителей.
Около парка хотят построить гостевые домики класса "эконом". Это будет хорошим поводом остаться здесь на ночь. Глава Карелии внес предложение разнообразить и зону питания. "Беккер" – компания из Петрозаводска, которая предлагает открыть в парке кафе, куда ежедневно будет доставать выпечку из Петрозаводска. Это предложение заинтересовало Артемьева.

Также в "Рускеала" появится новый арт-объект – поляна статуй. На ней будут собраны камни, из которых художники смогут создавать скульптуры и оставлять их здесь же. Это будет своеобразный мастер-класс или ученический цех, а за процессом с удовольствием будут наблюдать туристы.

Но для парка это только предварительные наброски. Полностью бизнес-план обещают подготовить через месяц.

Напомним, что "Рускеала" находится рядом с Сортавалой, на берегу р. Тохмайоки. Главное достоинство парка – потрясающий мраморный каньон с глубиной 50 м. Сюда приезжают тысячи туристов, и многие изъявляют желание остаться здесь на несколько дней, чтобы насладиться природной красотой, отдохнуть в тишине карельской провинции. Но сделать этого практически невозможно, так как инфраструктура развита плохо. Остановиться можно было только у местных жителей, что сопряжено с рядом неудобств. Именно по этой причине к парковой инфраструктуре решили подойти со всей серьезностью и улучшить все ее составляющие – проживание, питание, благоустроенный подъезд, удобные тропинки для прогулок и много другое.





Рекомендуем по теме:

Ландшафт Зарецкого парка Петрозаводска улучшали высадкой деревьев

В Петрозаводске вместо обещанного ФОК могут построить магазин

Мичуринский парк Сыктывкара изменит лицо

И. Мирошник рассказала о благоустройстве парка ОТЗ в Петрозаводске

Индустриальный парк Череповца откроет 7 производств

В НАО утвердили создание охраняемого природного парка "Северный Тиман"


"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

Подведены итоги рыбопромышленного форума

УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.

Добыча алмазов на "Севералмазе" увеличится

Нарьян-марские школы перешли на электронные дневники

"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета