Концепция развития горного парка "Рускеала" была представлена главе Карелии

Парк "Рускеала" получил концепцию развития. Его директор А. Артемьев рассказал о запланированных изменениях главе республики А. Парфенчикову.



В парке планируется обновить вход. К нему проведут дорогу для автомобилей, так, чтобы шум от нее не беспокоил местных жителей.

Около парка хотят построить гостевые домики класса "эконом". Это будет хорошим поводом остаться здесь на ночь. Глава Карелии внес предложение разнообразить и зону питания. "Беккер" – компания из Петрозаводска, которая предлагает открыть в парке кафе, куда ежедневно будет доставать выпечку из Петрозаводска. Это предложение заинтересовало Артемьева.



Также в "Рускеала" появится новый арт-объект – поляна статуй. На ней будут собраны камни, из которых художники смогут создавать скульптуры и оставлять их здесь же. Это будет своеобразный мастер-класс или ученический цех, а за процессом с удовольствием будут наблюдать туристы.



Но для парка это только предварительные наброски. Полностью бизнес-план обещают подготовить через месяц.



Напомним, что "Рускеала" находится рядом с Сортавалой, на берегу р. Тохмайоки. Главное достоинство парка – потрясающий мраморный каньон с глубиной 50 м. Сюда приезжают тысячи туристов, и многие изъявляют желание остаться здесь на несколько дней, чтобы насладиться природной красотой, отдохнуть в тишине карельской провинции. Но сделать этого практически невозможно, так как инфраструктура развита плохо. Остановиться можно было только у местных жителей, что сопряжено с рядом неудобств. Именно по этой причине к парковой инфраструктуре решили подойти со всей серьезностью и улучшить все ее составляющие – проживание, питание, благоустроенный подъезд, удобные тропинки для прогулок и много другое.

