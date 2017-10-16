"TUI Россия и СНГ" будет поднимать туризм в Карелии

Республика Карелия >> Туризм >> 16.10.2017

"TUI Россия и СНГ" – туроператор, который взялся за помощь в развитии туризм в Карелии. Компания будет продвигать республику и разрабатывать маршруты для туристов, о чем рассказал в Сортавале замгендиректора компании А. Сирченко.

Глава Карелии этому направлению уделяет большое внимание, поэтому реализация туристического потенциала республики будет поддержана. Предварительно с республикой было подписано соглашение, которое стало отправной точкой сотрудничества. Компания готова вкладываться, и путем финансирования событий и мероприятий по продвижению, в том числе.

Для Карелии будут разработаны новые интересные маршруты, которые будут представлены во всех турагентствах. Сейчас Сирченко находится в Карелии в рамках информационного тура для турфирм из разных российских городов. Этот тур рассчитан на 3 дня и поддержан правительством республики. Его главная задача - продвижение региона на рынке туризма.

Сейчас продажи туров в Карелию слишком незначительны, и причина этого не в том, что здесь нечего показать, а в том, что никто о Карелии ничего не знает. Нужно рассказывать о возможностях, о местах, где можно отдохнуть, но представители туроператоров сами об этом мало знают.

В Карелии мало туристов. Нужно чаще проводить информационные туры, приглашать на праздники. В 2018 г TUI собирается поддержать фестиваль оперной музыки Ruskeala symphony. В 2017 г он впервые состоялся в горном парке "Рускеала", собрав 3 тыс. зрителей.

Напомним, что в прошлом году организованных туристов в Карелию приехало 760 тыс. В республике 4 тыс. памятников культуры, природы, истории. Для гостей готовы 320 хостелов и отелей, баз отдыха, способных одновременно вместить 10 тыс. человек. Власти к 2020 г ожидают увеличения турпотока до 1 млн туристов.





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