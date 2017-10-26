Фестиваль охотничьих традиций проходит в Карелии

Он впервые состоялся на турбазе "Черные камни" Сортавальского района. На берегу о. Янисъярви собрались любители охоты и те, кто желает познакомиться с древним и современным промыслом.



Одна из центральных площадок фестиваля - гастрономическая, на которой представлены традиционные блюда охотников и из добычи охотников.



Для жителей республики охота является традиционным занятием. Охотничьи верования, обряды, традиции нашли отражение в фольклоре, карело-финском эпосе "Калевала". Республика в сезон охоты привлекает много людей, приезжающих в "край непуганых птиц" за трофеями.



Организовать праздник помогал Тапио – дух-покровитель лесных промыслов, в которого верят и в Карелии, и в Финляндии. Он посылает охотникам удачу.



Любители гастрономического туризма имеют возможность познакомиться не только с карельской, но и со скандинавской кухней, дары леса в которой занимают главное место. Для гостей работают точки общепита в ресторанах и на открытом воздухе, а лучшие повара Сортавалы и Петрозаводска соревнуются в приготовлении охотничьих блюд.



На ремесленной площадке представлены изделия умельцев, связанные с охотой. Также гости могут увидеть как появляются изделия из кожи, меха, кости.



Отдельное место на празднике занимают собаки, без которых охота не обходится. Зрители увидели выставку охотничьих собак и демонстрацию их умения в охоте.



Также работала площадка реконструкторов, где можно было увидеть, как выглядели охотники в эпоху Средневековья и первобытные времена, как они делали оружие, готовились к охоте, шили одежду и разжигали огонь. Желающие могли пострелять из лука и высечь искру трением, а любители оружия – посмотреть экспозицию пневматического оружия.



Организаторы мероприятия: Администрация Сортавальского района, ИТЦ Карелии, база отдыха "Черные камни". Партнерами стали Министерство сельского хозяйства Карелии, общественная организация охотников и рыболовов.