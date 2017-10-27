В Мурманской области могут ввести упрощенный визовый режим для туристов

На последнем заседании парламента Мурманской области депутаты рассмотрели ряд вопросов, среди которых главным стал туристический.



Депутаты Кировского горсовета выступили с инициативой ввести спецрежим для оформления электронных виз иностранным гражданам, пребывающим на территорию Мурманской области. Такой режим предлагается ввести только для туристов. Депутаты обратились с этой просьбой в региональный парламент.



На последнем заседании комитета по экономполитике ее рассмотрели. Суть нововведения в том, что иностранцы, которые хотят посетить регион, нуждаются в наличии 4 дней для получения визы. Им нужно предоставить возможность воспользоваться сайтом, позволяющим значительно сократить время для оформления документа.



Подобный эксперимент уже проводился на Дальнем Востоке, о чем рассказал М. Белов, председатель комитета. Использовать эту практику можно в Мурманской области, что поспособствует развитию туризма, потенциала экономического развития региона. Процедура предоставления виз туристам должна стать более упрощенной, потому что многие не готовы тратить время на ожидание ее получения. Иногда решение посетить то или иное туристическое место или событие приходит спонтанно и ждать 4 дня оформления визы люди не хотят. Многие из них избалованы мультивизами, благодаря которым они в любое время могут посетить любой город Еврозоны и не тратить время на оформление документов.



Парламентарии обсудили и поправки к законопроекту по вопросам организации и проведения капремонта. Большинство вопросов касалось приведения к единому виду регионального законодательства к федеральному. Работы должны проводиться более оперативно. Депутаты рассмотрели вопросы передачи областного имущества в собственность федерации.