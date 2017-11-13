Новый тур для любителей северного сияния разработали в Архангельской области

Новый тур разработали в Архангельской области по заявкам туристов из Бразилии и Таиланда. Они изъявили желание увидеть северное сияние, и на эту зиму специально по их пожеланиям был разработан маршрут. Об это рассказал гендиректор "Северной туристической компании" Т. Мотовичева.



Это совершенно новая программа, а предлагаться она будет всем. Акцент сделан на возможность увидеть северное сияние. Тур демонстрирует экзотику Севера, а также является познавательным. Он рассчитан на 4 дня, во время которых гости жить предлагается под Архангельском, около музея деревянного зодчества "Малые Корелы".



В 25 км от города есть нормальное темное место, где увидеть северное сияние не будут мешать огни города. Сюда часто приезжают фотографы, чтобы снять северную экзотику. Единственная проблема в том, что никто туристу не может дать гарантии, что он увидит северное синие как на картинке, потому что его появление предугадать невозможно. Кроме того, сияние может быть, но с земли его увидеть можно будет только расплывчато, как в тумане, за счет того, что небо покрыто облаками.



Под Архангельском увидеть "зимнюю сказку" можно чаще, чем в любом другом месте, поэтому для маршрута выбрали это место.



В тур также входит посещение музея деревянного зодчества, который расположен под открытым небом, развлекательная программа с ряжеными и хороводами, народными забавами, поездка в Архангельск. Туристы смогут прокатиться на снегоходах по Северной Двине. Также можно будет побывать на действующем ледоколе, если в это время он будет стоять у причальной стенки (это бывает редко, так как зимой все ледоколы работают).



Первые туристы из Таиланда приедут в Архангельск в декабре, представители Бразилии - в феврале.