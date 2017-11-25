Маршрут "Архангельск: здесь начинается Арктика" разработали для северной части региона

Замминистра культуры по туризму Архангельской области С. Зеновская рассказала о новом брендовом турмаршруте.



Он охватывает Архангельск, Северодвинск, часть Приморского района. К распространению информации о туре присоединились 6 туроператоров, поэтому он должен стать узнаваемым и востребованным. Позиционируется брендовое предложение как тур выходного дня с заездом в пятницу и выездом в воскресенье.



Гендиректор "Северной туристической компании" Т. Мотовичева рассказала, что тур рассчитан на все категорий путешественников. Он будет интересен детям, взрослым, семьям, студентам, людям пожилого возраста. В маршрут входят экскурсии по Архангельску (обзорная, пешеходную по проспекту Чумбарова-Лучинского, где расположены деревянные дома, мастер-класс для желающих научиться росписи архангельского пряника – козули).



Также в программе посещение 3 музеев, среди которых музей деревянного зодчества "Малые Корелы", расположенный под открытым небом. Один день посвящен Северодвинску (обзорная экскурсия, интерактивная экспозиция "Музейная субмарина", остров Ягры в Белом море, так как туристы непременно хотят видеть именно Белое море). Такой охват позволит туристам увидеть сразу несколько городов, побывать на море, острове, купить северные сувениры. Интерес к новому туру уже проявляют жители близлежащих регионов.



На юге региона в рамках проекта "Серебряное ожерелье" действует еще один брендовый маршрут - "Каргопольская гостёба". Он включает посещение Каргополя, известного каменными храмами и каргопольской игрушкой, сел Саунино, Лядины, Ошевенск, в которых есть памятники деревянной архитектуры севера.