В Сыктывкаре в очередной раз обсудили необходимость развития внутреннего туризма

В Коми прошло слушание координационного совета по туризму при Министерстве культуры. На нем выступала зампред правительства республики Н. Михальченкова.



Главной задачей региональной и местной власти Коми она определила реализацию туристического потенциала. Нужно сделать его процессом развития и инструментом поддержки. Правительство обязано контролировать этот процесс, поскольку туризм – отправная точка роста благосостояния людей.



Туризм отражает потенциал Коми (природный, культурный, исторический и образовательный). Внутренний туризм рассматривается как аспект импортозамещения. Въездной туризм в Коми может стать высокодоходной нишей республики, а если он будет развиваться, республика сможет рассчитывать на помощь со стороны федерации и на использование готовых туристических продуктов.



Напомним, что В. Путин, президент РФ, дал Федеральному агентству по туризму поручение продлить целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" после 2018 г. Ее действие направят на повышение конкурентоспособности туррынка, поэтому подготовка готовых турпродуктов Коми является способом привлечь людей и раскрыть для них потенциал своей страны и отдельных регионов в частности.



Н. Михальченкова не сказала ничего нового и не предложила какие-то конкретные действия. Все это уже было не раз сказано и не раз обсуждалось на разных уровнях. Чтобы быть конкурентоспособным, надо работать более оперативно, а не так как сейчас, когда в месяц республика представляет в лучшем случае 1-2 новых туристических маршрута или проекта. Нужно больше думать и о совместных турпродуктах с соседними регионами, например, в Карелией, Мурманской областью или Архангельском, которым также есть чем заинтересовать туриста.