2018 г в Поморье признан Годом Пинежского района

Республика Коми >> Туризм >> 31.12.2017

По решению правления Архангельской региональной туристской ассоциации назвать будущий год Годом Пинежского района стало необходимостью, поскольку даже сами северяне не очень хорошо знакомы с предложениями и достопримечательностями своего региона.

Пинежье – это место с самой протяженной сетью пещер в Европейской части РФ, что уникально само по себе. Здесь родились святой праведный И. Кронштадтский и писатель Ф. Абрамов. Их поклонники приезжают сюда со всего мира.
За последнее время в районе активно велось строительство отелей и гостевых домов, разрабатывались туристические программы и маршруты.

По задумке Архангельской региональной туристской ассоциации Год Пинежского района позволит обратить внимание игроков туротрасли в Поморье и РФ. Первым шагом для достижении цели станет осуществление информационного взаимодействия с туристско-информационным центром области.

Пинежье – это сказочный и былинный край, с сохранившимися уникальными памятниками архитектуры и первозданная природа. Ученые и спелеологи-любители со всего мира тысячами приезжают сюда, а жители родной страны почти ничего о регионе не знают. Очень много любителей природных достопримечательностей приезжают сюда из разных частей света и увозят массу потрясающих эмоций и фотографий. Но подробной информации о Пинежье даже в Интернете найти невозможно, и это при том, что это самый востребованный источник пополнения знаний. Сколько бы не говорилось о развитии туризма, делается для этого минимум, и эту ситуацию нужно исправлять не на словах, а на деле.

В настоящий момент о достоинствах Пинежского района знают только местные жители и соседи, поскольку часто приезжают сюда с экскурсиями, а в школах об этом дают обширную информацию.





Рекомендуем по теме:

Лучший Этнокультурный Центр выбрали в Карелии

Жителям Архангельской области доступно 10 бесплатных цифровых каналов

Сибирские ученые ищут в Архангельской области новые алмазные месторождения

500 тыс. руб. выделил минкульт Архангельской области на развитие проекта "Сказки Ленского леса"

В Онеге открыли зональный центр патриотического воспитания

В Архангельской области в следующем году впервые состоится WorldSkills


3 гидрографических судна отчалили из "Красной кузницы"

12 школьников НАО поедут на Кремлевскую елку

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

Под Архангельском завершились съемки второй части фильма "Мы нужны"

Торговля на Форекс: использование двух скользящих

Прирост доходов бюджета Вологодской области составил 7 млрд руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета