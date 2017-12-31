2018 г в Поморье признан Годом Пинежского района

По решению правления Архангельской региональной туристской ассоциации назвать будущий год Годом Пинежского района стало необходимостью, поскольку даже сами северяне не очень хорошо знакомы с предложениями и достопримечательностями своего региона.



Пинежье – это место с самой протяженной сетью пещер в Европейской части РФ, что уникально само по себе. Здесь родились святой праведный И. Кронштадтский и писатель Ф. Абрамов. Их поклонники приезжают сюда со всего мира.

За последнее время в районе активно велось строительство отелей и гостевых домов, разрабатывались туристические программы и маршруты.



По задумке Архангельской региональной туристской ассоциации Год Пинежского района позволит обратить внимание игроков туротрасли в Поморье и РФ. Первым шагом для достижении цели станет осуществление информационного взаимодействия с туристско-информационным центром области.



Пинежье – это сказочный и былинный край, с сохранившимися уникальными памятниками архитектуры и первозданная природа. Ученые и спелеологи-любители со всего мира тысячами приезжают сюда, а жители родной страны почти ничего о регионе не знают. Очень много любителей природных достопримечательностей приезжают сюда из разных частей света и увозят массу потрясающих эмоций и фотографий. Но подробной информации о Пинежье даже в Интернете найти невозможно, и это при том, что это самый востребованный источник пополнения знаний. Сколько бы не говорилось о развитии туризма, делается для этого минимум, и эту ситуацию нужно исправлять не на словах, а на деле.



В настоящий момент о достоинствах Пинежского района знают только местные жители и соседи, поскольку часто приезжают сюда с экскурсиями, а в школах об этом дают обширную информацию.

