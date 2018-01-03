Зимой по Карелии

Республика Карелия >> Туризм >> 03.01.2018

Летом озера и реки Карелии - рай для байдарочников, а окрестности незаменимы для велосипедистов и пеших туристов. Долгая зима дает возможность бегать на лыжах, ходить в лыжные походы или ездить на снегоходах. Преимущество республики в том, что она дешевле соседа из ЕС и более пустынна, а главный недостаток – мало отелей хорошего уровня.

На острове Валаам посреди Ладожского озера находится монастырь РПЦ. До него добираться удобно даже из Петербурга. Этот объект посещаем также часто как средневековый монастырь Соловков в Белом море и Кижи в Онежском озере.

Прелесть большинства сооружений в их материале изготовления – дереве, которого в Карелии много. Много деревянных построек даже в заброшенных деревнях Пегрема и Южный двор. В Пегрему можно добраться только по льду, а летом путь закрыт водой, болотами и лесами. По этой причине деревню почти все покинули.

Зимой Карелию любят посещать любители путешествий. Они с удовольствием ходят в русскую баню, греются, потом прыгают в ледяную прорубь, а вечером у камина слушают байки об охоте. В частности о современных проблемах, не обошедших природу Карелии. В последнее время леса здесь вырубаются слишком активно, это приводит к сокращению численности животных. По этой причине в деревни часто приходят волки, потому что им становится нечего есть в лесу, и единственные выход – идти поближе к человеку, потому что рядом с ним всегда есть собаки.

Кижи поражают туристов поразительным оживлением. Летом сюда часто приходят теплоходы, доставляя 150 тыс. посетителей. Множество круизных теплоходов, которые ходят между Санкт-Петербургом и Москвой, заходят на Кижи. Зимой сюда приезжают около 5 тыс. посетителей, только на судах на воздушной подушке и джипах с высоким клиренсом на спущенных шинах.





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