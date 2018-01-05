Нацпарк "Ладожские шхеры" откроют в Карелии

"Ладожские шхеры" будут созданы для сохранения памятников культурного наследия и природных комплексов.



Национальный парк займет площадь 122 тыс. га в Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском муниципальных районах Карелии, на северо-западном и северном побережье Ладожского озера.



Создание нацпарка поспособствует сохранению уникальных природных комплексов озерных шхер - островков вдоль побережья, аналогов которым нет в России и в Европе. Это довольно привлекательное зрелище, которым собираются завлекать в республику иностранных туристов, причем на круглогодичной основе.



На территории парка произрастает большое количество сосудистых растений, лишайников, мхов, водорослей и грибов, хвойных деревьев. В озере водится редкая кольчатая нерпа из Красной книги РФ и Красной книги Международного союза охраны природы. Именно поэтому территория требовала особого нового статуса, который бы позволил усилить охрану территории от браконьеров.



В границах нацпарка расположены 63 памятника культурного наследия Карелии, в том числе объекты федерального значения, - могильники, стоянки, городища, датированные VI - IV тысячелетием до н. э., исторический центр Сортавалы с постройками из дерева и камня XIX - XX вв. Исторические и природные памятники имеют огромный туристический потенциал, а создание парка даст возможность его реализовать.



Д. Медведем, глава правительства РФ, подписал распоряжение о создании "Ладожских шхер" в конце декабря. Установление режима особой охраны поможет сохранить редкую флору и фауну, а также обеспечит правовую и юридическую базу для дальнейшего развития территории и решения вопросов, связанных с ее сохранением. В какие сроки "Ладожские шхеры" станут национальным парком, не сообщается.