В вотчину карельского Деда Мороза Талви Укко проложат дорогу

Власти Карелии решили провести объездную дорогу к популярной у туристов вотчине Талви Укко. Сделать это хотят за счет федеральной целевой программы по развитию въездного и внутреннего туризма в 2019 г, о чем рассказал министр культуры Карелии А. Лесонен.



Новая дорога не будет пролегать через жилой сектор п. Чална, чтобы лишний раз не нарушать покой местных жителей. Конкурс на создание проектной документации объявлен еще в 2017 г, а сейчас идет процесс заключения контракта.



Дорога будет иметь длину 0,7 км, прилегающую парковку на 500 автомобилей. Она обеспечит безопасное движение транспорта, повысит комфорт туристов. Строительство дороги оценивается в 58 млн руб.



Автор вотчины Талви Укко – бизнесмен Н. Столяров. Он рассказал, что только в эти новогодние праздники здесь побывали 15 тыс. туристов. Никогда не бывает такого, чтобы на парковке не было машин. За 2016 г в резиденции Укко побывали 30 тыс. туристов.



Вотчина местного Деда Мороза открылась в п. Чална Пряжинского района Карелии в 2015 г. Комплекс удобно расположен у федеральной трассы "Кола" и аэропорта Петрозаводска. Вотчина работает весь год, включает резиденцию волшебника, ферму с северными оленями, питомник с ездовыми собаками (хаски, маламуты) и подворье с домашними питомцами. Гостей здесь встречают сказочные персонажи, поэтому особенно радуются приезду сюда маленькие дети. Кстати, много гостей приезжает и из-за границы, потому что для них это все равно что побывать в резиденции Санта-Клауса в Рованиеми (Финляндия).



13 января в Петрозаводск на Старый Новый год приедет Талви Укко со свитой. Праздник будет проходить с ярмаркой мастеров, конкурсами, безалкогольным глинтвейном, выступлением фольклорных групп и катанием на очаровательных хаски. Собаки и северный олень приедут в месте с Талви Укко.