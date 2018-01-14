35 тыс. туристов побывали в Карелии на новогодних праздниках

Туристы приезжали из разных регионов страны, зарубежных стран, и по сравнению с прошлой зимой их поток в начале зимы увеличился на 16%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Карелии.



Приросту турпотока не помешала даже не слишком зимняя погода. Отели в республике были почти полностью заполнены, а большой популярностью среди приезжих пользовались горный парк "Рускеала", остров Кижи, заповедник "Кивач" и резиденция карельского Талви Укко. Кстати, новогодние достопримечательности пользовались огромным спросом. Все хотели попасть к Деду Морозу, а в Карелии он не один. Например, в п. Чална - Талви Укко, в Олонце - Паккайне, в д. Нижняя Салма - брат финского Санта Клауса - Дед Халла.



Карелия весьма удобна для туризма благодаря транспортной доступности. Развитию турпотенциала способствует разнообразие предложений - экологический, спортивный, событийный и культурный виды туризма. Сейчас популярно катание на оленях, снегоходах и собачьих упряжках, что позволяет конкурировать с Финляндией и странами Скандинавии. И эта конкуренция скалывается в пользу Карелии за счет более доступных цен, хотя по разнообразию развлечений, Финляндию пока догнать не удается.



В Карелии 4 тыс. уникальных памятников культуры, природы, исторических мест. Для путешественников открыты 320 отелей и баз отдыха, хостелов, способных единовременно обеспечить жильем 10 тыс. человек. Карельские власти к 2020 г ожидают увеличение турпотока до 1 млн в год.



В республику туристы приезжают в составе организованных туристических групп и самостоятельно, часто приезжают в компании челнов семьи или друзей. Например, в Кондопогу в новогоднюю ночь приехал туристский поезд с 90 гостями со всех уголков мира.