Пять вологодских отелей обзаведутся звездами к январю 2019 г

Вологодская область >> Туризм >> 22.01.2018

Госдума приняла закон, вводящий обязательную классификацию гостиниц по принципу звездности. Законопроект собираются внедрять поэтапно, и начнут со следующего года. Первыми свои заслуженные звезды получат отели, имеющие более 50 номеров.

В Волгоде таких всего пять. Первыми пройдут классификацию гостиницы "Спасская", "Вологда", "Атриум", отель "Николаевский" и "Спутник". В этих отелях самый большой номерной фонд. Сертификацией отелей Вологды будет заниматься спецорганизация, но какая именно, пока не известно.

До 2020 г сертификацию обязаны пройти отели с 15 - 50 номерами, а в 2021 г – все средства коллективного размещения людей. Если отель не имеет определенную категорию звездности, он не будет иметь право осуществлять свою деятельность. По словам М. Дегтярева, главы Комитета по физкультуре Госдумы РФ, цель проекта - поднять уровень качества услуг в отрасли, на которую постоянно кто-то жалуется. О том, что сервис в отелях России оставляет желать лучшего, знают не только россияне, но и зарубежные гости.

Сейчас в Вологде 50 отелей, мини-отелей, хостелов, способных одновременно принять 3 тыс. человек. Это небольшое количество средств размещения людей, поэтому привести их в порядок до определенного уровня звездности, труда не составит, тем более, что на это есть еще целый год. У отельеров есть возможность подумать о будущем своего бизнеса и переквалифицироваться на более высокий уровень обслуживания, например, из трехзвездочного отеля сделать четырехзвездочный с совершенно другим уровнем обслуживания, и соответственно, доходов.

Новый законопроект также определит классификацию пляжей и горнолыжных трасс. Контроль за выполнением проекта ляжет на плечи государственных органов, осуществляющих контроль в туристической сфере. Закон в силу вступит с января 2019 г.





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