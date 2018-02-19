2,9 млн туристов планирует принять в этом году Вологодская область
В регионе увеличивается туристический поток, о чем рассказал на инвестиционном форуме в Сочи глава Вологодской области О. Кувшинников.
Область планирует увеличивать турпоток за счет активного развития туризма, поддержки правительства. Ежегодно здесь открываются новые объекты социнфраструктуры, приблизительно 50–100, в том числе отели, заведения общепита, кемпинги. Продолжает развиваться программа поддержки туристического бизнеса. За ближайшие 3 года Вологодская область сможет преодолеть планку в 3 млн гостей.
В прошлом году регион посетили 2,87 млн туристов, а рост туристического потока составил 2%. По сравнению с ведущими регионами России по туристической привлекательность этот показатель нельзя назвать выдающимся. Но среди соседних регионов Вологда является лидером. Если в 2009 г сюда приезжало всего 256 тыс. человек, то в 2015 г количество желающих остановиться в вологодских отелях достигло 261 тыс., не считая тех, кто приезжал своим ходом, останавливался у родственников или снимал квартиры, что является приростом для Северо-Западного федерального округа.
СЗФО в 2009 г посетило 3 млн человек, а через 6 лет этот показатель уже составлял 4,4 млн. Огромный вклад в поток туристов всего округа внесла Вологодская область, вопреки некоторому спаду в 2012 и 2014 гг.
В Вологодской области каждый год стараются предлагать новее туристические маршруты, интересные объекты для посещения, особенно в летний период. Многие из них направлены на экотуризм – это веломаршруты, посещение заповедных зон, рыбалка, охота, сплавы по рекам. Именно летний период считается наиболее привлекательным для приезжих, также событийные мероприятия, которым в Вологде уделяется повышенное внимание.
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