В Коми студенты разрабатывали свои туристические пути на чемпионате WorldSkills

Третий чемпионат "Молодые профессионалы" продолжается в Сыктывкаре. Более сотни студентов соревнуются в 14 различных компетенциях. Соревнования по туризму, дошкольному воспитанию, преподаванию в дошкольных классах проходят в гуманитарно-педагогическом колледже в столице Республики.



Анна Носова, преподаватель СГПК и эксперт по туризму, сообщила, что соревнуются 5 команд по 2 человека в каждой. Ребята – студенты от гуманитарно-педагогического колледжа и кооперативного техникума.



Туристический конкурс предполагает 6 испытаний, среди которых 2 спецзадания с возможностью проявить креативность – составить самостоятельно программу тура. Задание первое: молодая семья с двумя детьми хочет поехать на австрийский горнолыжный курорт – надо собрать оптимальную программу, сделать презентацию.



Было еще похожее задание: разработать интересный тур для тех, кто интересуется отечественными классиками живописи. Сложность задачи в том, что ее требовалось представить на двух языках – русскои и английском. Проверялись и полученные студентами знания, например, о техниках продаж и продвижения туристических продуктов, о турагентской деятельности.



Специалисты довольно высоко оценили умения студентов. Хотя было замечено, что сложности с заполнением документов возникают у всех. На это дается очень ограниченное количество времени – надо запросить у клиента данные и правильно их внести. Если даже у профессионалов на это уходит немало времени, то что уже говорить о студентах. Кроме того студенты забыли упомянуть в своей презентации, что для путешествия в Австрию необходима Шенгенская виза. 2 марта подведут итоги конкурса.