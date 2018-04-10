Инвалиды Мурманска отправятся в путешествие по Золотому кольцу

Участники экскурсий посетили Кострому, Ярославль, Углич и собираются в Новгород, Псков, Санкт-Петербург и Москву. Поездку по Золотому кольцу организовали для членов организации отделения общества слепых Мурманска.



Путешествие стало возможным благодаря президентскому гранту "Социальный туризм как путь к оздоровлению и повышению качества жизни инвалидов зрения". Туристы, которые не могли ранее совершать дальние поездки, теперь получили возможность ознакомиться с костромским Свято-Троицким Ипатьевским монастырем, посетить музей Деревянного зодчества, стать участниками акции "Вокруг печки", побывать в Спасо-Преображенском монастыре, ярославском музее истории. Также мурманчане посетили Кремль и музей гидроэнергетики, церковь цесаревича Дмитрия в Угличе.



Поездка стала для инвалидов по зрению необычным опытом. Незабываемые впечатления и заботливое отношение со стороны всех, с кем приходилось сталкиваться, вызвали массу позитивных эмоций. Также появились новые знакомые, которые позволили ощутить полноту жизни, придали сил в борьбе со своими недугами, настроили на позитивный лад. Многие из них впервые отправились за пределы родного города, за что они благодарны социальному проекту.



Подобные социальные проекты все еще стали получать гранты федерального уровня. Это объясняется тем, что уже несколько лет в России на государственном уровне стали уделять максимум внимание социальные среде и улучшению качества жизни людей. В особенности это коснулось социально незащищенных слоев населения, у которых возможностей гораздо меньше, чем у здоровых людей. Социальная ориентация в России коснулась и бюджетной политики, где на социальные цели традиционно выделяется максимум средств и действуют социально ориентированные программы.