Инвалиды Мурманска отправятся в путешествие по Золотому кольцу

Мурманская область >> Туризм >> 10.04.2018

Участники экскурсий посетили Кострому, Ярославль, Углич и собираются в Новгород, Псков, Санкт-Петербург и Москву. Поездку по Золотому кольцу организовали для членов организации отделения общества слепых Мурманска.

Путешествие стало возможным благодаря президентскому гранту "Социальный туризм  как путь к оздоровлению и повышению качества жизни инвалидов зрения". Туристы, которые не могли ранее совершать дальние поездки, теперь получили возможность ознакомиться с костромским Свято-Троицким Ипатьевским монастырем, посетить музей Деревянного зодчества, стать участниками акции "Вокруг печки", побывать в Спасо-Преображенском монастыре, ярославском музее истории. Также мурманчане посетили Кремль и музей гидроэнергетики, церковь цесаревича Дмитрия в Угличе.

Поездка стала для инвалидов по зрению необычным опытом. Незабываемые впечатления и заботливое отношение со стороны всех, с кем приходилось сталкиваться, вызвали массу позитивных эмоций. Также появились новые знакомые, которые позволили ощутить полноту жизни, придали сил в борьбе со своими недугами, настроили на позитивный лад. Многие из них впервые отправились за пределы родного города, за что они благодарны социальному проекту.

Подобные социальные проекты все еще стали получать гранты федерального уровня. Это объясняется тем, что уже несколько лет в России на государственном уровне стали уделять максимум внимание социальные среде и улучшению качества жизни людей. В особенности это коснулось социально незащищенных слоев населения, у которых возможностей гораздо меньше, чем у здоровых людей. Социальная ориентация в России коснулась и бюджетной политики, где на социальные цели традиционно выделяется максимум средств и действуют социально ориентированные программы.





Рекомендуем по теме:

В Мезенском районе открылась резиденция лисы-мещаночки

В Ненецком округе ищут альтернативные пути трудоустройства инвалидов

Мужской монастырь XIII в на о. Каменном возобновит работу

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Благотворительный марафон "Добрый Североморск" стартует в Североморске

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников


Конференция "Арктическая телемедицина" пройдет в Нарьян-Маре

В Мурманской области рыба стала стоить дороже в 2 раза

Детская конференция "Экология моего края" пройдет в Архангельске

Завтра в Нарьян-Маре открывается съезд оленеводов

Ставки на чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры

Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

24-25 марта в Кировске пройдут снежные бои
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета