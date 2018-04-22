В Сыктывкаре возобновились экскурсии "Пешком по Усть-Сысольску"

Тема новой прогулки - фотографии 19 века, на которых историк И. Сажин разглядел детали города и решил на них обратить внимание туристов.



Сажин любит рассматривать фотографии, так как на них всегда можно обнаружить то, что другие не видят. "Усть-Сысольск в фотографиях" - это цикл экскурсий, основанных на старых снимках. С их помощью экскурсоводы расскажут об Усть-Сысольске, проведут по местам, где когда-то они были сделаны. Одна экскурсия уже состоялась, еще две пройдут в мае.



Первая экскурсия началась в парке им. Кирова, так как здесь находился старый город и отсюда начал разрастаться. На пересечении ул. Коммунистической и Кирова находился объект, на который Сажин особо обратил внимание. Дома Усть-Сысольска были окружены заборами, но в земской управе был альбом, разосланный Николаем I по вологодским уездам, своеобразный каталог ограждений. Любой мог заказать забор по типовому проекту. У дома Сухановых забор был сделан из горизонтальных досок в человеческий рост. Такие заборы чаще всего встречались в центре города. Таки образом, весь город был похож на череду заборов и ворот, приблизительно схожих по архитектуре, и только у купцов Суворовых дом был окружен каменным забором с аркой.



Также особенностью города было полное отсутствие деревьев за заборами со стороны улиц. Деревья росли только в частных владениях, а городские власти даже не имели полномочий ухаживать за деревьями.



Что касается домов, у них обязательно были балконы и крыльцо со ступеньками, так как в этой местности всегда было много снега, и без высокого крыльца могли быть проблемы с попаданием в дом. Балконы служили террасой, так как там обязательно стояли кресла, стол и самовар.



Образцом 19 века Сажин назвал сохранившийся дом Шараповых, который полностью соответствует стандартам того времени - балкон над высоким крыльцом, палисадник и мн. др. Именно поэтому это строение нужно сохранить. Это последний в городе дом из дерева, отображающий эпоху 19 века.