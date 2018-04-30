1,5 тыс. туристов приедут в Архангельск на круизных лайнерах

Архангельская область >> Туризм >> 30.04.2018

Перед началом туристического сезона в администрации города прошла встреча замглавы Архангельска Н. Евменова с представителями туроператоров.

Евменов отметил, что развитие въездного туризма открывает новые возможности для бизнеса и учреждений культуры. Власти заинтересованы в том, чтобы создать условия, которые позволят увеличить поток туристов, и сейчас в режиме диалога власти готовы обсудить меры развития турнаправления.

Гендиректор Северной туристической компании Т. Мотовичева рассказала, что летом архангельский порт примет 3 круизных лайнера. Это заграничные суда, которые остановятся в Архангельске 11 июля, 12, 28 августа и привезут 1,5 тыс. туристов.

Составляя маршруты, туроператоры часто сталкиваются с проблемой невозможности остановки больших туравтобусов для высадки/посадки гостей у музеев. Возраст большинства туристов - 70 лет, и им тяжело передвигаться на слишком большие расстояния.

К началу турсезона начали готовиться и учреждения культуры. Их также туристы посещают довольно часто.

Популярностью пользуется площадь Мира, Троицкий проспект и мн. др. Но площадь несколько лет была исключена из экскурсионных маршрутов по причине невозможности к ней подъехать и удачно припарковаться. Похожая ситуация  наблюдается у музея ИЗО и пр. Чумбарова-Лучинского. Если город намерен бороться за привлечение туристов, нужно решить хотя бы эти вопросы, а на них власти упорно не обращают внимания, поскольку любая реконструкция стоит денег.

Одним из путей решения проблемы может быть оформление посещения Вечного огня как массового мероприятия с перекрытием прилегающей к СГМУ ул. Северных конвоев.  Это можно было бы сделать хотя бы на пару часов. Представитель ГИБДД Архангельска А. Каменский рассказал, что так сделать можно, при условии, если не потребуется привлечение сотрудников правоохранительных органов.





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