"ЛУКОЙЛ" планирует реализовать предпроект "Пустозерск-2018"

На территории ландшафтного и историко-культурного музея-заповедника должны построить новые объекты для привлечения туристов. Средства на это выделит компания "ЛУКОЙЛ" в рамках соглашения о сотрудничестве с НАО, по итогам конкурса культурных и социальных проектов.



В департаменте образования и культуры НАО сообщили, что выделенные средства пойдет на то, чтобы сделать памятник более привлекательным для туристов, а главное - более доступным широкому кругу посетителей. На территории восстановят крест на могиле старшины Тайбарея, изготовят информационные стенды (на английском языке в том числе), проложат экологическую тропу, изготовят путеводители, буклеты, проведут научно-исследовательские работы, арендуют суда на воздушной подушке для транспортировки туристов в Пустозерск и проведут концерт московского гусляра на территории музея.



После этого количество посещений Пустозерска сможет увеличится до 600 человек. В 2017 г. музей посетили 411 человек. В любом случае это низкий показатель.



Сейчас на объекте "Пустозерское городище" и прилегающей к нему территории, объектов для туристского показа недостаточно, а имеющиеся находятся в неудовлетворительном состоянии. Решить проблему призваны проекты "Экологический десант. Большая Пустозерская тропа", "Воскресший Пустозерск", "Легенды и были Малого бора", "Возрождение памяти" под общим проектом "Пустозерск-2018".



Справка. Пустозерск перестал считаться городом в 1924 г., и полностью был оставлен жителями в 1962 г. С развитием Нарьян-Мара оставаться здесь не было смысла. Благодаря президентскому гранту Ненецкому обществу краеведов на территории бывшего города будет работать волонтерский лагерь. Место постараются восстановить и сделать интересным для туристов.