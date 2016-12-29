«Осударева дорога» ждет туристов

Республика Карелия >> Туризм >> 29.12.2016

В декабре во время заседания Карельского подразделения Русского географического общества была проведена презентация новой научно-исследовательской организации «Осударева дорога».

Это историческое наименование появилось после беспрецедентной по скорости военной операции Петра I по переброске в 1702 году армейского подразделения в 4000 человек из Архангельска к истоку Невы по территории современной Карелии. Этот неожиданный маневр позволил быстро захватить шведскую крепость Нотебург (современный Шлиссельбург). За счет достигнутых успехов Петру удалось пробить путь к побережью Балтийского моря, и вскоре был основан Санкт-Петербург.

Карельские историки-энтузиасты еще в 1993 году начали исследовать путь, которым двигалась армия Петра I, организовав ряд экспедиций от села Нюхча вблизи побережья Белого моря до поселка Повенец в Медвежьегорском районе. Во время проведения исследований появилось множество сомнений в достоверности описания проведенной Петром военной операции. Например, для армии подобной численности преодоление 160 верст за 10 дней по труднопроходимым болтам и лесам представляется сложной задачей. Определенный скептицизм исследователей вызывают также тезисы некоторых ученых по поводу транспортировки по специальным гатям двух малых фрегатов.

В ходе экспедиций энтузиасты смогли найти несколько фрагментов «Осударевой дороги» - были обнаружены просеки, гати и земляные курганы неизвестного происхождения.

По словам Сергея Никулина, координатора проекта, вновь созданная научно-исследовательская организация намерена организовать ряд новых экспедиций с использованием современной техники, в том числе беспилотных аппаратов. Специалисты надеются, что в перспективе «Осударева дорога» станет историческим памятником Карелии и привлечет внимание туристов.





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