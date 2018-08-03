На "Гастрономической карте России" появилась Архангельская область

Архангельская область >> Туризм >> 03.08.2018

В Поморье масса интересных гастрономических традиций, которые являются важными для туристской привлекательности региона. Включение его в федеральный проект "Гастрономическая карта России" скажется на реализации потенциала области, познакомит больше потенциальных потребителей с особенностями местной кухни.

В марте 2019 г. на чемпионате России по лыжным гонкам представят специальное поморское меню для почитателей зимних видов спорта "Гастрономическая карта России". Федеральный проект запущен в прошлом году агентством по туризму и Минсельхозом, а также при поддержке рестораторов и отельеров РФ. Итогом проекта должна стать интерактивная карта с интересными местами страны, уникальными особенностями кухни народов России.

Напомним, что старт серии экспедиций проекта был дан в июле на фестивале народного творчества "Устьянская ссыпчина". Тогда команда "Гастрономической карты России" презентовала гастрономический форум "Местный продукт", международный конкурс деревянных скульптур "Устьянские былины" и этнографические перфомансы и конкурсы.





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