В Кондопожском районе прошел "Фестиваль уснувших деревень"

Фестиваль проводится второй год, привлекая туристов, приезжающих посмотреть на красоты Белой Горы и таланты ее жителей.



Совсем недавно поблизости открылся новый туробъект - горный парк "Белогорье". Его можно посетить на другом берегу Хижозера, у Белой горы, а добраться из деревни можно по воде на пароме.



Гору, скорее, можно назвать холм высотой в 25 м. Подняться на нее непросто, так как приходиться идти по крутой деревянной лестнице. Вся прелесть парка в смотровых площадках, откуда открывается прекрасная панорама озера и горы, а для туристов обустроена фотозона. Также здесь можно полюбоваться арт-объектами, купить сувенирную продукцию.



Этот район давно рассматривался с точки зрения потенциала для развития туризма. Здесь великолепные ландшафты, экология, множество памятников архитектуры, истории, археологии, комфортная транспортная доступность.



"Фестиваль уснувших деревень" популяризации района только способствует и становится народным гуляньем с чествованием жителей Тивдии и Белой Горы, знакомством с историей, показом работ ремесленников, песнями, плясками, конкурсами и дегустациями.



