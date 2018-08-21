В Кондопожском районе прошел "Фестиваль уснувших деревень"

Республика Карелия >> Туризм >> 21.08.2018

Фестиваль проводится второй год, привлекая туристов, приезжающих посмотреть на красоты Белой Горы и таланты ее жителей.

Совсем недавно поблизости открылся новый туробъект - горный парк "Белогорье". Его можно посетить на другом берегу Хижозера, у Белой горы, а добраться из деревни можно по воде на пароме. 

Гору, скорее, можно назвать холм высотой в 25 м. Подняться на нее непросто, так как приходиться идти по крутой деревянной лестнице. Вся прелесть парка в смотровых площадках, откуда открывается прекрасная панорама озера и горы, а для туристов обустроена фотозона. Также здесь можно полюбоваться арт-объектами, купить сувенирную продукцию.

Этот район давно рассматривался с точки зрения потенциала для развития туризма. Здесь великолепные ландшафты, экология, множество памятников архитектуры, истории, археологии, комфортная транспортная доступность.

"Фестиваль уснувших деревень" популяризации района только способствует и становится народным гуляньем с чествованием жителей Тивдии и Белой Горы, знакомством с историей, показом  работ ремесленников, песнями, плясками, конкурсами и дегустациями.

 





Рекомендуем по теме:

Этнокультурный фестиваль "уснувших" деревень пройдет в Белой Горе

Зимой по Карелии

"TUI Россия и СНГ" будет поднимать туризм в Карелии

В Коми открылся фестиваль "Наука 0+"

В поселке Коквицкая гора нашли способ привлечения туристов

Парк судов СТК пополнился катером на воздушной подушке


В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий

Национальный лесной форум пройдет в Карелии

В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу

100 военных музыкантов приняли участие в фестивале "Дирекцион-Норд"

"РКС-Петрозаводск" посетили представители "Калугаоблводоканал"

Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета