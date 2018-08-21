В Кондопожском районе прошел "Фестиваль уснувших деревень"
Фестиваль проводится второй год, привлекая туристов, приезжающих посмотреть на красоты Белой Горы и таланты ее жителей.
Совсем недавно поблизости открылся новый туробъект - горный парк "Белогорье". Его можно посетить на другом берегу Хижозера, у Белой горы, а добраться из деревни можно по воде на пароме.
Гору, скорее, можно назвать холм высотой в 25 м. Подняться на нее непросто, так как приходиться идти по крутой деревянной лестнице. Вся прелесть парка в смотровых площадках, откуда открывается прекрасная панорама озера и горы, а для туристов обустроена фотозона. Также здесь можно полюбоваться арт-объектами, купить сувенирную продукцию.
Этот район давно рассматривался с точки зрения потенциала для развития туризма. Здесь великолепные ландшафты, экология, множество памятников архитектуры, истории, археологии, комфортная транспортная доступность.
"Фестиваль уснувших деревень" популяризации района только способствует и становится народным гуляньем с чествованием жителей Тивдии и Белой Горы, знакомством с историей, показом работ ремесленников, песнями, плясками, конкурсами и дегустациями.
Рекомендуем по теме:
В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий
Национальный лесной форум пройдет в Карелии
В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу
100 военных музыкантов приняли участие в фестивале "Дирекцион-Норд"
"РКС-Петрозаводск" посетили представители "Калугаоблводоканал"
Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.
В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"