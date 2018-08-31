Две гостиницы построят в Череповце

Вологодская область >> Туризм >> 31.08.2018

Один отель появится в построенном здании, второй - в реконструированном памятнике.

Новые отели будут принадлежать предпринимателю, председателю отделения российской организации "Опора России" И. Истомину. Он пока не готов раскрывать подробности и говорить об уровне комфортабельности отелей, но рассчитывает минимум на 3 "звезды". Решение вложить деньги в отели пришло по причине того, что в городе их недостаточно, и на них есть спрос. Может быть, 5* в Череповце не будут пользоваться спросом, но 3* значительно расширят список желающих ими воспользоваться.

Расположат отели на ул. Советской №5, 7. Одно здание новое, второе - памятник архитектуры после ремонта. 

Напомним, что до июля 2019 г. все гостиницы обязаны пройти сертификацию, в соответствии с чем получить "звезды". На  процедуру у гостиницы уходит 4 месяца,  нужно пройти проверки Роспотребнадзора, МЧС, разобраться с документацией. Будут ли к этому времени готовы принимать гостей новые отели, пока не известно.

 





Рекомендуем по теме:

Пять вологодских отелей обзаведутся звездами к январю 2019 г

Какие качества должны иметь матрасы для современных и дорогих отелей?

Горнолыжные туры Французских Альп

Выбор гостиницы для лучшего отдыха

В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

В столице Ненецкого округа построят зоогостиницу


В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу

Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

На "Гастрономической карте России" появилась Архангельская область

Археологические раскопки приостановили строительство трассы «Сортавала»

Центр спортивной гимнастики откроется в Петрозаводске в сентябре

За 3 млн руб. в Апатитах построят хоккейную площадку

Дегустационную площадку "Настоящий вологодский продукт" откроют в Вологде
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета