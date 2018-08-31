Две гостиницы построят в Череповце

Один отель появится в построенном здании, второй - в реконструированном памятнике.



Новые отели будут принадлежать предпринимателю, председателю отделения российской организации "Опора России" И. Истомину. Он пока не готов раскрывать подробности и говорить об уровне комфортабельности отелей, но рассчитывает минимум на 3 "звезды". Решение вложить деньги в отели пришло по причине того, что в городе их недостаточно, и на них есть спрос. Может быть, 5* в Череповце не будут пользоваться спросом, но 3* значительно расширят список желающих ими воспользоваться.



Расположат отели на ул. Советской №5, 7. Одно здание новое, второе - памятник архитектуры после ремонта.



Напомним, что до июля 2019 г. все гостиницы обязаны пройти сертификацию, в соответствии с чем получить "звезды". На процедуру у гостиницы уходит 4 месяца, нужно пройти проверки Роспотребнадзора, МЧС, разобраться с документацией. Будут ли к этому времени готовы принимать гостей новые отели, пока не известно.



