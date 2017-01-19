Кижи признаны одним из привлекательных международных направлений 2017 года

Британская «The Telegraph» включила познавательный тур по Северо-Западу России длительностью 13 дней в рейтинг 50 самых интересных путешествий, которые можно предпринять в 2017 году. В ходе поездки туристам предстоит посетить Архангельск с осмотром заново отремонтированных купеческих домов и заездом в музей зодчества «Малые Карелы». Также тур предполагает посещение острова в Онежском озере, на котором расположен Кижский погост. Наряду с Северо-Западом России в число наиболее интересных мест для туристов вошли испанская Сарагоса, итальянские Равенна и Рим, Лос-Анджелес, Нидерланды, Япония и Сицилия.



По мнению Олега Сафонова, директора Федерального агентства по туризму, исторические памятники в сочетании с уникальными природными объектами делают Карелию и Архангельскую область привлекательными для иностранных туристов. Внесенный в список Юнеско заповедник «Кижи» уже стал признанным брендом. Благодаря росту туристических потоков, регионы смогут улучшить свое экономическое положение и повысить качество жизни людей. Через 3 года будет отмечаться 100-летие республики Карелия, и праздничные мероприятия позволят полностью реализовать туристический потенциал региона.



Карелия вызывает растущий интерес у отечественных и зарубежных путешественников – за декабрь и начало января в регион приехали на 13% больше туристов, чем за предыдущий зимний сезон. В 2016 году количество туристов, посетивших Карелию, выросло на 3,2%.



Глава республики Александр Худилайнен заметил, что признание региона одним из популярных мировых туристических направлений свидетельствует о признании исторического, культурного и природного потенциала края. Карелия – участник федеральной программы, предусматривающей ряд мероприятий по развитию въездного туризма в России до 2018 года. На территории региона в будущем появятся рекреационный кластер «Южная Карелия», в состав которого войдут 218 инфраструктурных объектов и кластер для автотуристов «Беломорские петроглифы».