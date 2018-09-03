Новой достопримечательностью Воркуты стал подсолнух

Во дворе жилого дома недалеко от центра Воркуты неожиданно для местных жителей вырос подсолнух. В этой местности эти растения никогда не приживались, так как им нужно много солнца, поэтому появление подсолнуха вызвало живой интерес жителей всего города. Теперь с цветком приходят фотографироваться, как с достопримечательностью.



Воркута - самый северный город в Коми. Он не может похвастаться большим списком достопримечательностей, поэтому каждый новый объект на улицах привлекает внимание. Сейчас визиткой города стал обычный подсолнух. Клумба с цветком стала местом паломничества местных жителей и гостей Воркуты. Она находится на ул. Пушкина,17.



Многие воспринимают подсолнух как чудо, поскольку он считается теплолюбивым растением, и появление в условиях вечной мерзлоты - это странно. Мало того, что растение выжило, так и выросло до гигантских размеров. Всему виной всемирное потепление, которое принесло в Воркуту летом аномально жаркую погоду и усилия жителей дома, которые поливали, утепляли и удобряли растение.